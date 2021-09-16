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中職／布雷克13勝獨居領先 曾仁和初登板投兩局未失分

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊洋投布雷克。資料照／中華職棒提供
獅隊洋投布雷克。資料照／中華職棒提供

統一獅隊今天在花蓮球場對決樂天桃猿隊，洋投布雷克先發8.1局失5分，成為全聯盟首位13勝投手，獅隊終場6：5獲勝，成為下半季首支拿到10勝的球隊，排名仍居榜首。

布雷克被揮出9支安打，失5分有3分自責，用110球完成任務，仍是優質內容，最近投出4連勝，戰績升至13勝2敗，防禦率1.87也在排行榜位居龍頭。

獅隊打線面對猿隊先發投手黃子鵬，2局下率先展開攻勢，吳桀睿、林子豪安打後，靠唐肇廷內野滾地球攻下全場第1分，林祖傑安打再下一城，以2：0領先。

猿隊3局下靠馬傑森、藍寅倫安打，加上獅隊右外野手唐肇廷失誤，攻下全隊第1分，林立內野安打追加第2分，也追平戰局。

兩隊打完前5局2：2平手，6局下獅隊攻勢再起，林安可先獲保送，吳桀睿、林子豪連續安打攻下超前分，也讓黃子鵬退場。

猿隊第2任投手朱俊祥狀況不佳，再被林岱安、林祖傑揮出安打，加上本身暴傳、暴投，又讓獅隊攻下3分，成為雙方勝敗關鍵，猿隊9局上靠4支安打追回3分，最後仍以1分之差輸球。

黃子鵬投5.1局被揮出6支安打，失5分（3分自責）吞敗，本季戰績掉到6勝6敗。

猿隊在年度選秀會第3輪選中的前旅外投手曾仁和，今天登錄一軍，7局下首次亮相，投兩局面對8人次，被揮出1支安打、保送1次，飆出3次三振，用37球無失分完成中職初登板。

林祖傑 吳桀睿

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