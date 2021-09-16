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中職／王威晨單場3安助象屠龍 伍鐸錯過生涯第50勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手伍鐸。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手伍鐸。圖／味全龍隊提供

中信兄弟隊在7局連續4支安打攻勢，包括王威晨的追平安、陳偉漢打回超前2分，單局攻下4分逆轉，最終以8：4拿下勝利，讓味全龍隊吞下4連敗。

龍隊在2局下靠著蔣少宏二壘打先馳得點，不過4局上兄弟靠著王威晨內野安打、許基宏安打，形成一、三壘有人，加上發動雙盜壘成功，追平比數，然後詹子賢的二壘打敲回超前分。

帶著1分領先，兄弟先發投手呂彥青生涯首勝在望，然而5局下被連續敲安加上保送形成滿壘，又被黃柏豪敲出直擊全壘打牆的深遠安打，丟掉2分，接著再被曾陶鎔敲出場地二壘打，單局失3分退場。

呂彥青生涯前兩場先發各投4.2局、5局皆吞敗，今天又未達到5局任務，不過隊友在7局上的攻勢讓他逃過三連敗。

兄弟打線在1出局一壘有人時，連敲4支安打，其中包括王威晨的追平安、陳偉漢超前比數的2分打點安打，單局拿下4分，反以6：4超前，也將伍鐸打退場。

龍隊先發投手伍鐸投出本季單場最高的107球，卻無法度過7局亂流，最終投完6.1局退場，被敲9支安打，丟掉6分，錯過生涯第50勝，還吞下本季第4敗。

王威晨全場4打數3安打，繼8月17日後，相隔近1個月再有「猛打賞」演出，獲選單場MVP，近況不錯的他，已經連續9場敲安，打擊率上升到3成44。

中信兄弟隊先發投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

王威晨 呂彥青

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