日職／12球連續解決歐力士3人 宋家豪第22中繼成功到手
樂天隊今天在主場對歐力士隊3連戰最後一戰，旅日投手宋家豪再度展現壓制力，中繼1局連續解決3名打者，奪下本季第22場中繼成功，在他之後登板的安樂智大挨轟，樂天終場1：3落敗，歐力士逃過3連戰遭清盤命運。
樂天先發投手則本昂大挑戰本季第10勝，先發6局被揮出5支安打，失1分非自責分，退場時1：1平手、無關勝敗。
宋家豪7局上登板，連續三振歐力士8棒來田涼斗、9棒伏見寅威，再讓福田周平揮出三壘滾地球出局，用12球完成中繼任務，最快球速飆到150公里。
安樂智大8局上接手，先被宗佑磨揮出安打，再被杉本裕太郎轟出中外野兩分砲，投1局失兩分吞敗；杉本裕太郎本季第27轟出爐，獨居太平洋聯盟榜首。
宋家豪本季出賽49場，在隊上排名第1，戰績1勝3敗22中繼、防禦率2.70。
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