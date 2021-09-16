日職／12球連續解決歐力士3人 宋家豪第22中繼成功到手

2021年日本職棒例行賽進入最後的決勝階段，太平洋聯盟的日本火腿隊雖然距離A級門檻有高達8.5場勝差，打進季後賽機會渺茫，不過畢竟日本火腿上一次在聯盟墊底已經是2013年球季的事情，因此早日超越3場差

2021-09-16 07:00