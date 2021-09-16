日職／王柏融近4戰9分打點 吳念庭安打後西武唯一得分

日本火腿、西武隊今天進行3連戰最後一戰，兩名旅日好手王柏融、吳念庭再度同場較勁，都排進先發名單中，而且都有表現，火腿終場3：1獲勝，後天將在札幌巨蛋對決太平洋聯盟排名第1的羅德隊，雙方展開3連戰。

王柏融今天擔任火腿4棒指定打擊，前兩打席分別是左外野、右外野飛球出局，6局上野村佑希揮出三壘打，王柏融第3次對決西武先發投手松本航，第一球就出棒，形成中外野高飛犧牲打，攻下全隊第3分。

他在8局上面對西武第3任投手森脇亮介，獲保送後由木村文紀代跑，合計2支0、1次保送，攻下1分打點，本季打擊率2成44。

王柏融中斷連4戰安打紀錄，但最近5場比賽合計18打數7安打，包括1支全壘打、兩支二壘打，近4戰就包辦9分打點，本季累積8轟、44分打點都是旅日生涯單季新高。

吳念庭今天擔任西武先發8棒三壘手，面對火腿先發投手上澤直之，3局下被三振，6局下揮出左外野安打，再靠源田壯亮三壘打掩護，跑回全隊第1分，也是唯一分數，8局下游擊滾地球出局，本季打擊率2成57。

西武、火腿在洋聯排名不變，仍是倒數兩名，火腿近6戰打出3勝2和1敗，今天拿到本季第39勝，仍是日職唯一不到40勝的球隊。