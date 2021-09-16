MiLB／李灝宇生涯首次猛打賞 劉致榮4.1局送6K

美職小聯盟費城人隊「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟賽事敲出3安，是職業生涯第一次「猛打賞」演出，而紅襪隊低階1A的台灣投手劉致榮則在先發的4.1局中飆出6次三振。

李灝宇在面對老虎隊之戰擔任先發第2棒、二壘手，1局下就敲出三壘打，展現長打身手，接下來3局下、5局下各敲出1支一壘打，5局的安打更敲回全隊第1分，點燃費城人隊單局9分攻勢，最終就以9：7獲勝。

李灝宇總計4打數3安打，旅外生涯首次猛打賞、第二支三壘打，另有1分打點，打擊率上升到3成16。

紅襪隊低階1A的台灣投手劉致榮則在先發的4.1局中飆出6次三振。 截圖自悍創運動經紀IG

劉致榮則在面對金鶯隊低階1A之戰先發登板，雖然前兩局都堆了兩個壘包，但也都能化解危機，直到3局上才因1出局後被敲二壘打又投出四壞保送，讓對手靠野手選擇推進得分。

4局劉致榮雖然投出三上三下，不過5局先投出保送，再拿到1出局後退場休息，壘包上跑者最後回來得分，而紅襪隊先在7局下扳平，劉致榮敗投解套，但最終球隊仍以3：4輸給金鶯隊。

也讓劉致榮最終以4.1局失2分（1分責失）的成績作收，被敲3支安打，另有6次三振、4次四壞保送，防禦率下降到4.29。