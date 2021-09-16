中職／打太久！統一悍將5小時37分跨日賽 創下三項紀錄

統一獅隊與富邦悍將隊打了一場跨日大賽才以7：7握手言和，創下三項新紀錄，史上不中斷跨日賽最久、合計出賽人數最多以及花蓮球場第一次跨日賽。

悍將9局上打完原本以7：5領先，不料終結者曾峻岳出狀況，9局下丟掉2分被獅隊追平，兩隊在延長賽都有攻勢，卻始終欠缺臨門一腳，最終打了超過5小時才收工。

這場比賽成為聯盟史上第九場的跨日賽，耗時5小時37分則成為未中斷跨日賽最久紀錄，原本是2018年9月7日統一對Lamigo桃猿隊的5小時34分大戰。

至於有中斷的最久紀錄是2016年4月8日猿隊對中信兄弟隊的6小時04分賽事，不過中間只因新莊棒球場照明設備故障，中斷了9分鐘。

獅隊動用了9名投手，包括定位先發的胡智為，悍將則用了8名投手，追平兩隊單場最多投手紀錄（17人），不過加上野手合計動用了45人則是聯盟新紀錄。

中職過去9場跨日賽，以新莊球場3次最多，花蓮鄉親是初體驗，另外立德、台北、台南、桃園、洲際球場各有1次。

另外中信兄弟（含前身兄弟象）合計參加過6場跨日賽原本是最多，獅隊今天追平，而悍將隊上一次參與跨日賽已要追溯到古早的前身俊國熊時期，在1993年8月14日與兄弟象上演的史上首場跨日賽。