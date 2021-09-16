聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打太久！統一悍將5小時37分跨日賽 創下三項紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

統一獅隊與富邦悍將隊打了一場跨日大賽才以7：7握手言和，創下三項新紀錄，史上不中斷跨日賽最久、合計出賽人數最多以及花蓮球場第一次跨日賽。

悍將9局上打完原本以7：5領先，不料終結者曾峻岳出狀況，9局下丟掉2分被獅隊追平，兩隊在延長賽都有攻勢，卻始終欠缺臨門一腳，最終打了超過5小時才收工。

這場比賽成為聯盟史上第九場的跨日賽，耗時5小時37分則成為未中斷跨日賽最久紀錄，原本是2018年9月7日統一對Lamigo桃猿隊的5小時34分大戰。

至於有中斷的最久紀錄是2016年4月8日猿隊對中信兄弟隊的6小時04分賽事，不過中間只因新莊棒球場照明設備故障，中斷了9分鐘。

獅隊動用了9名投手，包括定位先發的胡智為，悍將則用了8名投手，追平兩隊單場最多投手紀錄（17人），不過加上野手合計動用了45人則是聯盟新紀錄。

中職過去9場跨日賽，以新莊球場3次最多，花蓮鄉親是初體驗，另外立德、台北、台南、桃園、洲際球場各有1次。

另外中信兄弟（含前身兄弟象）合計參加過6場跨日賽原本是最多，獅隊今天追平，而悍將隊上一次參與跨日賽已要追溯到古早的前身俊國熊時期，在1993年8月14日與兄弟象上演的史上首場跨日賽。

中信兄弟 曾峻岳 富邦悍將

延伸閱讀

中職／本季首場跨日賽 獅隊壓出胡智為逼和悍將

中職／「拜託讓我投完」 陳鴻文拚鬥精神讓洪總按讚

中職／悍將多了長髮大鬍子球員 原來是老將林柏佑

中職／終結者兼零食包負責人 曾峻岳緩解緊張靠口香糖

相關新聞

日職／王柏融相隔18天再開轟 台日累積99轟

日本職棒火腿隊「大王」王柏融相隔18天再開轟，今天作客大都會人壽巨蛋對上西武隊之戰，1局上就敲出兩分砲，幫助球隊先馳得點...

日職／王柏融包辦火腿3打點 兩隊戰平錯過英雄訪問

「大王」王柏融相隔18天開轟，外加一支1分打點安打，包辦全隊打點，不過火腿隊最終以3：3與西武隊戰平，也代表賽後王柏融確...

中職／砂礫中找得到珍珠 自主培訓效果意外好

季中選秀會之後，各隊著手進行新秀的簽約動作，今年共計有37位球員入選，而且全數都已經簽約。除此之外，球隊的補強依舊沒有停止，執行近10年的自主培訓制度，讓落選球員仍有進軍職棒的機會。目前就已經有包含蔡

中職／鄭凱文再屠龍 奪6連勝

無愧新一代「屠龍手」名號，中信兄弟投手鄭凱文昨天對味全龍隊先發八局僅失一分，加上隊友陳子豪三分打點清壘打支援，以五比一拿...

日職／守備更勝金手套 洋聯官網評吳念庭三大優點

吳念庭本季在日職大放異彩，不僅站穩西武獅一軍，還入選明星賽，昨天比賽他再度演出令人安心的守備，成功阻止打者攻佔得點圈，洋聯官網昨也專文介紹他的三大優點，並讚揚他已成功接上獅隊陣中全新「台灣至寶」的棒子。

中職／本季首場跨日賽 獅隊壓出胡智為逼和悍將

富邦悍將隊與統一獅隊昨晚在花蓮棒球場打出一場超過5小時的馬拉松大賽，日期從15日跳到16日，這場中職本季第一場、史上第九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。