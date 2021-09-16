聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／本季首場跨日賽 獅隊壓出胡智為逼和悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

富邦悍將隊與統一獅隊昨晚在花蓮棒球場打出一場超過5小時的馬拉松大賽，日期從15日跳到16日，這場中職本季第一場、史上第九場跨日大賽，最終7：7握手言和。

延長賽打滿3局，兩隊四度攻佔得點圈，卻都欠缺臨門一腳，光延長賽就留下11個殘壘，獅隊動用9名投手，連定位先發的胡智為都在12局上場投了0.1局，悍將也用了8名投手才收工。

悍將悲情投手陳仕朋賽前防禦率3.93不算差，但戰績卻是1勝9敗，隊友的得分援護率僅1.78是最大主因，不過此役前4局就幫他打下4分，包括3局上林哲瑄兩分砲、4局上范國宸陽春砲加上捕手蕭憶銘1分打點安打。

但是守備不幫忙，陳仕朋2局上就因二壘有人時，二壘手葉竹軒接高飛球失誤丟掉第1分，總計投5.1局失5分，雖然自己也被敲出9支安打，包括吳桀睿的陽春砲，但其中只有3分是責失分。

陳仕朋投完落後的1分，悍將打線又在8局上幫忙解套，王正棠在一、二壘有人時的安打敲回追平分，戴培峰高飛犧牲打超前。

9局上悍將再添1分，不過9局下終結者曾峻岳出狀況，先被陳傑憲敲安，又遭林靖凱敲出三壘打丟掉1分，隨後獅隊高飛犧牲打成功打回追平分，兩隊以7：7進入延長賽，也未再得分。

陳仕朋 陳傑憲

延伸閱讀

中職／第1次被好友鞏冠敲安 胡智為無言：都投到壞球了

中職／胡智為「美式」鼓舞動作多 林岳平：還差我一點

中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

相關新聞

日職／王柏融相隔18天再開轟 台日累積99轟

日本職棒火腿隊「大王」王柏融相隔18天再開轟，今天作客大都會人壽巨蛋對上西武隊之戰，1局上就敲出兩分砲，幫助球隊先馳得點...

日職／王柏融包辦火腿3打點 兩隊戰平錯過英雄訪問

「大王」王柏融相隔18天開轟，外加一支1分打點安打，包辦全隊打點，不過火腿隊最終以3：3與西武隊戰平，也代表賽後王柏融確...

中職／砂礫中找得到珍珠 自主培訓效果意外好

季中選秀會之後，各隊著手進行新秀的簽約動作，今年共計有37位球員入選，而且全數都已經簽約。除此之外，球隊的補強依舊沒有停止，執行近10年的自主培訓制度，讓落選球員仍有進軍職棒的機會。目前就已經有包含蔡

中職／鄭凱文再屠龍 奪6連勝

無愧新一代「屠龍手」名號，中信兄弟投手鄭凱文昨天對味全龍隊先發八局僅失一分，加上隊友陳子豪三分打點清壘打支援，以五比一拿...

日職／守備更勝金手套 洋聯官網評吳念庭三大優點

吳念庭本季在日職大放異彩，不僅站穩西武獅一軍，還入選明星賽，昨天比賽他再度演出令人安心的守備，成功阻止打者攻佔得點圈，洋聯官網昨也專文介紹他的三大優點，並讚揚他已成功接上獅隊陣中全新「台灣至寶」的棒子。

中職／本季首場跨日賽 獅隊壓出胡智為逼和悍將

富邦悍將隊與統一獅隊昨晚在花蓮棒球場打出一場超過5小時的馬拉松大賽，日期從15日跳到16日，這場中職本季第一場、史上第九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。