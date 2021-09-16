中職／本季首場跨日賽 獅隊壓出胡智為逼和悍將

富邦悍將隊與統一獅隊昨晚在花蓮棒球場打出一場超過5小時的馬拉松大賽，日期從15日跳到16日，這場中職本季第一場、史上第九場跨日大賽，最終7：7握手言和。

延長賽打滿3局，兩隊四度攻佔得點圈，卻都欠缺臨門一腳，光延長賽就留下11個殘壘，獅隊動用9名投手，連定位先發的胡智為都在12局上場投了0.1局，悍將也用了8名投手才收工。

悍將悲情投手陳仕朋賽前防禦率3.93不算差，但戰績卻是1勝9敗，隊友的得分援護率僅1.78是最大主因，不過此役前4局就幫他打下4分，包括3局上林哲瑄兩分砲、4局上范國宸陽春砲加上捕手蕭憶銘1分打點安打。

但是守備不幫忙，陳仕朋2局上就因二壘有人時，二壘手葉竹軒接高飛球失誤丟掉第1分，總計投5.1局失5分，雖然自己也被敲出9支安打，包括吳桀睿的陽春砲，但其中只有3分是責失分。

陳仕朋投完落後的1分，悍將打線又在8局上幫忙解套，王正棠在一、二壘有人時的安打敲回追平分，戴培峰高飛犧牲打超前。

9局上悍將再添1分，不過9局下終結者曾峻岳出狀況，先被陳傑憲敲安，又遭林靖凱敲出三壘打丟掉1分，隨後獅隊高飛犧牲打成功打回追平分，兩隊以7：7進入延長賽，也未再得分。