中職／鄭凱文8局失1分好投 陳子豪關鍵安賞龍三連敗

在澄清湖棒球場的味全龍隊與中信兄弟隊之戰，前7局的投手戰，到8局上由陳子豪的清壘打敲破僵局，最終由兄弟以5：1拿下勝利，兄弟先發投手鄭凱文8局好投等到勝投入帳，龍隊則吞下3連敗。

龍隊先發投手林子昱用91球投出生涯最長的7局，且被敲3支安打，僅在3局上2出局後，被杜家明敲出二壘打丟掉唯一一分，用一場生涯代表作，將防禦率下修到4.65。

不過鄭凱文同樣壓制龍隊打線，雖然4局下因為對手高飛犧牲打掉1分，但總共投8局被敲3支安打，就只失1分，防禦率下降到3.38，進帳本季第9勝。

1：1平手局面在8局上打破，兄弟靠著1支安打加2次四壞，在2出局後形成滿壘，陳子豪敲出中外野深遠二壘安打，一口氣打回3分，詹子賢再補上1支安打，敲回單局第4分。

龍隊比分被拉開，9局上推出新人陳冠偉初登板，2019年選秀第21指名加盟的他有個名帥老爹陳威成，今天首次升上一軍就獲得出賽機會，僅用8球就抓到3個出局數，生涯首戰有好的開始。