日職／不再是中田翔的球隊 火腿洋砲太弱重建困難

2021年日本職棒例行賽進入最後的決勝階段，太平洋聯盟的日本火腿隊雖然距離A級門檻有高達8.5場勝差，打進季後賽機會渺茫，不過畢竟日本火腿上一次在聯盟墊底已經是2013年球季的事情，因此早日超越3場差距的西武，擺脫墊底將是他們接下來的一個重大目標。

2013年跌到墊底之後，日本火腿隊很快地就加速重建速度，隔年起戰績逐步上升，從2014年的第三跳到2015年的第二，2016年更一舉登上太平洋聯盟王座。栗山英樹還拿到帶兵生涯唯一的一座日本一總冠軍。因此今年的戰績雖然低迷，球季中還發生中田翔因暴力而被交易出去的負面事件，不過相信過去球隊曾經很快就重新振作起來的經驗，會給支持他們的球迷帶來強大的希望。

過去幾年的日本火腿可說是「中田翔的球隊」，未來幾年的重建過程中，他們必須努力擺脫這樣的色彩，甚至是包袱。而今年球季後半段就是他們一個很重要的「實驗階段」，而到目前為止看來這樣的效果已經慢慢呈現。在中田翔被交易離隊之後到上週為止，日本火腿打出8勝6敗6和的戰績，0.571勝率遠比本季平均的0.422出色。

中田翔在火腿隊打了將近12個球季，擊出261支全壘打和950分打點，火腿過去可以說是「中田翔的球隊」。 聯合報系資料照片

攻擊力依舊是日本火腿隊未來的最大課題，團隊打擊率0.232、得分346分，不僅都是洋聯最差，與其他球隊相比劣勢也相當明顯。不過野村佑希、高濱祐仁等幾名年輕中心打者都有明顯的成長，在中田翔離隊之後，他們與近藤健介、王柏融成為中心打線的要角。25歲的外野手淺間大基也終於在生涯第7年抓住機會，出賽數即將首度破百。固定獲得出賽機會所獲得的經驗值，將是他們未來的優勢。

過去很難想像沒有中田翔的日本火腿隊，不僅他有過3度打點王的實績，甚至去年球季都還有108分打點的實力，加上32歲的年齡正值成熟階段，都是主因。但很諷刺地，日本火腿卻在他離隊之後球隊士氣明顯提升，的確證明了棒球是一項團隊運動。最近的例子就是9月11日對軟銀之戰，火腿打線大爆發單場拿下17分，這是在球季前半段絕對無法從他們身上看到的「榮景」。尤其一局下單局6安打加上軟銀兩次失誤攻下11分，隊史繼55年前的東映時期之後再創此紀錄。

日本火腿戰情有起色，不過還是要回到他們這幾年的老問題，也就是洋將戰力，尤其是洋砲的補強。綜觀目前兩聯盟的戰局可以很清楚地發現，具有爭冠實力的球隊都少不了必須要有好的洋砲助拳。9月剛超越歐力士爬升到洋聯第一的羅德隊，雷雅德（Brandon Laird）、馬丁（Leonys Martín）兩名洋砲分別打了25轟、23轟，全壘打數都在洋聯前五傑，最近經常聯手在在重要時刻建功。阪神虎隊更是充分活用馬提（Jefry Marté）、桑斯（Jerry Sands）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）等3名洋砲，從復賽後時常可見排3人同時先發的比賽，馬提前天對養樂多九局上一棒3分全壘打幫助球隊逼成4比4平手和局，起死回生的一擊更是經典一擊。愈到重要時刻愈可見洋砲的重要性以及價值。

相對之下，日本火腿隊這個環節明顯居於劣勢。王柏融昨（15）日擊出第8支全壘打之後，加上多明尼加籍洋將羅德里奎茲（Ronny Rodríguez）的2轟，兩名外籍打者的全壘打數終於來到兩位數。雖然這個數字已經超越2020年王柏融、畢耶努耶瓦（Christian Villanueva）合力打出的6轟，以及2019年王柏融個人的3轟。不過整隊外籍洋砲一年的全壘打數勉強達到兩位數，想要有好的成績難如登天。如果與2018年雷雅德26轟（Brandon Laird）加上阿西亞（Oswaldo Arcia）14轟的40支全壘打相比落差極大，更不用談2015-2017雷雅德連續3年超過30轟的時期，也難過日本火腿球迷只要看到雷雅德的表現至今還是捶胸頓足。

王柏融昨天打出本季第8轟，已比去年加前年的5轟要好了很多，但跟之前的多位洋砲相比，落差實在太大。 聯合報系資料照片

王柏融接下來的目標是在所剩的36場比賽裡挑戰赴日之後第一次的單季兩位數全壘打，如果能達成，加上得點圈打擊率超過0.333，在火腿明年的重建計畫之中將仍保有期望值。不過展望明年，還是必須尋找真正的大砲洋將助拳才能解決當前火力問題。