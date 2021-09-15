U23世界盃／棒球賽台灣隊啟程參賽 盼帶回好成績

U23世界盃棒球賽台灣選手今晚從桃園國際機場出發飛往墨西哥備戰，本屆競賽共有12隊參加，總教練吳思賢表示「當然會擔心國外的疫情，但為了國家還是要參賽。」

今晚共有18名選手、4名教練、2名防護員、1名翻譯及1名管理員搭乘長榮航空班機前往美國舊金山，與4名選手會合後再轉機前往墨西哥；還有1名領隊會搭乘另一個航班與2名選手會合，再搭機前往墨西哥與球隊會合。

總教練吳思賢表示，比賽因為疫情延後1年，選手第一階段在高雄的集訓遇到下雨，幾乎都在室內場地練習，較少到球場上的機會，整體上較缺乏相互配合的默契，最後階段選出24名選手，包含5名旅外選手，將利用抵達墨西哥後的2場練習賽整合球隊的默契與表現。

吳思賢指出，雖然受疫情影響，紐西蘭、日本及中國都未參賽，但另外增加部分中南美洲的球隊參與，這些球隊實力不弱，台灣選手擁有配合教練要求的優點，除盡量把球隊安排好，臨場表現也很重要，疫情中球員們的壓力較大，教練們希望選手好好發揮實力，最重要的還是能平安回家。

中華民國棒球協會新聞組副組長王裕盛表示，代表團也做了完整的防疫準備，除已完成2劑疫苗施打，更添購防護衣、護目鏡及醫療口罩，在入境墨西哥時也會提供3天內的PCR採檢陰性報告，球員們在比賽期間需進行5次採檢，另外除了比賽之外，隊員們一律不可外出。

本屆U23因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年才舉行，預計台灣時間9月24日至10月3日在墨西哥進行，為適應時差及場地，今天晚上先出發，在舊金山轉機後抵達墨西哥，接著會與當地職業隊安排進行熱身賽。

預賽分成2組進行，A組有墨西哥、捷克、多明尼加、古巴、德國及台灣，B組則有哥倫比亞、韓國、荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬及委內瑞拉，共12隊參賽。美國一直以來都沒有參加這個層級的賽事，日本隊則是因疫情關係，不參加本屆U23。