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日職／王柏融包辦火腿3打點 兩隊戰平錯過英雄訪問

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

「大王」王柏融相隔18天開轟，外加一支1分打點安打，包辦全隊打點，不過火腿隊最終以3：3與西武隊戰平，也代表賽後王柏融確定沒機會站上英雄訪問台；樂天隊宋家豪則在對歐力士隊之戰中繼1局無失分。

王柏融今天擔任先發第四棒、指定打擊，1局上2出局、二壘有人時上場，從右投本田圭佑手中敲出右外野全壘打，這發兩分砲也幫助火腿隊取得2：0領先。

「打到的是變速球。」王柏融表示，有完美的掌握住這顆球，不過如果在札幌巨蛋，可能不會形成全壘打，在伊藤大海先發時，能夠在第1局就打下分數，真是太好了。

西武隊在1局下追回1分，不過3局上王柏融又在得點圈有人時上場，一支右外野安打，將保送後盜上二壘的西川遙輝送回本壘，將比數拉開到3：1。

不過西武隊栗山巧先在5局下用高飛犧牲打追回1分，8局下他又在二壘有人時敲出安打，將比數追平，兩隊9局也未再得分。

王柏融今天4打數2安打、3打點大進補，打擊率上升到2成46，這是本季第8轟也讓他日職生涯累積到13轟，加上中職時期的86轟，距離台日百轟只差一步。

吳念庭今天作為先發第八棒、三壘手，也在2局下的首打席敲出一支安打，不過接下來是一次滾地、兩次飛球出局，總計4打數1安打，打擊率維持在2成56。

樂天隊今天以7：0擊敗西武隊，宋家豪在8局上球隊7分領先時登板，雖然開局被對手敲出內野安打，不過接下來連續抓下三個出局數，用12球完成任務，最快球速152公里，連3場無失分，防禦率下降到2.76。

王柏融 西武

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