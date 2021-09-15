日職／王柏融相隔18天再開轟 台日累積99轟

日本職棒火腿隊「大王」王柏融相隔18天再開轟，今天作客大都會人壽巨蛋對上西武隊之戰，1局上就敲出兩分砲，幫助球隊先馳得點，距離台日生涯百轟只差1發。

王柏融今天擔任先發第四棒、指定打擊，1局上2出局、二壘有人時上場，面對右投本田圭佑等到2好1壞後將一顆偏高的球掃出右外野全壘打牆，這發兩分砲也幫助火腿隊取得2：0領先。

「打到的是變速球。」王柏融表示，有完美的掌握住這顆球，不過如果在札幌巨蛋，可能不會形成全壘打，在伊藤大海先發時，能夠在第1局就打下分數，真是太好了。

這支全壘打是王柏融本季第8轟，日職生涯第13轟，加上在中華職棒四年累積的86轟，台日生涯已累積了99轟，距離重要里程碑只差一步。