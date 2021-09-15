U23世界盃／中華隊將赴墨西哥 好手拚旅外最佳舞台

U23世界盃棒球賽台灣隊今天晚間將從桃園機場出發飛往墨西哥備戰，本屆U23共有12隊參賽，雖然國外疫情仍嚴重，不過對有旅外夢想的「火球男」們來說，是非常重要的舞台。

U23世界盃棒球賽緣起於2014年舉辦的U21世界盃，當時地主台灣勇奪冠軍，陣中有王柏融、陳傑憲、蘇智傑、宋家豪等現役職棒選手，成為「金牌世代」。之後WBSC（世界棒壘球總會）為了提升各國參賽意願，改制為U23世界盃，第1屆在2016年舉行、第2屆在2018年，台灣名次分別為7、5。

本屆U23因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年才舉行，預計台灣時間9月24日至10月3日在墨西哥進行。代表團已完成2劑疫苗施打後，為了適應時差及場地今天先出發，在舊金山轉機後抵達墨西哥，接著會與當地職業隊安排3場熱身賽。

預賽分成2組進行，A組有墨西哥、捷克、多明尼加、古巴、德國及台灣，B組則有哥倫比亞、韓國、荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬及委內瑞拉，共12隊參賽。美國一直以來都沒有參加這個層級的賽事，日本隊則是因疫情關係，不參加本屆U23。

這次U23世界盃首度改為7局制，對各隊都將是考驗。台灣隊由業餘安永鮮物成棒隊總教練吳思賢領軍，名單中有5名美職小聯盟球員，分別為鄭浩均、王志庭、徐基麟、鄭宗哲、陳聖平，還有今年透過選秀加入中職的樂天桃猿隊邱駿威、味全龍隊邱辰。

正選名單中，還有許多受矚目的「火球男」，目前就讀國立體大的李晨薰，高中時期就受到球探關注，去年初在美國接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，並在今年3月復出；同樣是國體的莊陳仲敖，大學前段經歷手傷、復健，傷癒歸隊後越投越快，他曾赴美測試，當時至少有2支美職球團開價。

自穀保家商畢業的潘文輝及林昱珉，以及文化大學身高202公分的林振瑋，也都以旅外為目標，此次U23世界盃美職各隊幾乎都會派出主管等級球探到場，因此對這幾名投手來說，是很重要的發揮舞台。