U12世界盃／疫情影響 台南市決定賽事延到2022年

2年1屆WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延到11月，但因疫情變化實在太快，台南市政府初步決定將今年賽事延到明年。

台南市取得連續7屆自2015年起U12世界盃棒球錦標賽的承辦權，2019年前3屆賽事全在7月下旬揭幕開打，邀請12個國家12歲以下的少棒代表隊參與賽事，但因COVID-19疫情影響，市府6月決定將賽事延到11月。

不過，隨著疫情始終未獲平息，台南市政府初步決定今年停辦，延到明年，市府表示，台南市是承辦城市，相對於疫情，也有自己的考量，畢竟疫情變化實在太快，各國疫苗施打年紀說不定會出現變化，市府明年4月將視疫情再評估何時舉辦。

市府人員說，U12世界盃棒球賽事不像東京奧運，東奧選手是成人，賽前可接種疫苗，U12選手都是12歲以下無法施打疫苗的少年，即使閉門比賽不開放觀戰，也會引來質疑。

U12賽事是副總統賴清德擔任台南市長時爭取而來的國際棒球賽，原只舉辦3屆，後來行政院秘書長李孟諺代理台南市長時，又向WBSC爭取4屆承辦權，直到2027年。