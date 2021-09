韓職／洋投爆氣朝主審砸滑石粉 聯盟裁定禁賽、罰款處分

三星獅隊洋投蒙哥馬利(Mike Montgomery)日前在比賽中不滿主審裁決,因而大暴走朝主審丟擲滑石粉,昨天韓職確定將他禁賽20場,並罰款300萬韓元(約新台幣7萬1000元)。

蒙哥馬利在10日與KT巫師隊的比賽中,被主審警告12秒投球違例,他當下並沒有抱怨,僅是默默地完成投球工作,卻在該局結束後與主審發生爭執,他在說了幾句話後就被主審驅逐出場。

被驅逐後的蒙哥馬利徹底被激怒,他暴怒地衝向主審,雖然隊友即時上前將他與主審隔開,但他手臂一甩,將滑石粉袋朝著主審丟去,下場後還氣得把球衣脫掉扔進球場中。

2016年曾與小熊一同奪下世界大賽冠軍的蒙哥馬利,今年6月與三星獅簽約,於7月初登版,目前出賽7場成績1勝2敗,32.2局的投球中送出34次三振、24次保送,防禦率5.23。

Former #Cubs LHP Mike Montgomery made a run at home-plate umpire and threw a rosin bag and connected. He was warned about ‘12 second pitch rule’ and maybe that’s why he got upset? Highly unlikely that he’s going throw another pitch in #KBO after this. #SamsungLions pic.twitter.com/OXE8ITlFEm