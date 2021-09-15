韓職／洋投爆氣朝主審砸滑石粉 聯盟裁定禁賽、罰款處分

三星獅隊洋投蒙哥馬利（Mike Montgomery）日前在比賽中不滿主審裁決，因而大暴走朝主審丟擲滑石粉，昨天韓職確定將他禁賽20場，並罰款300萬韓元（約新台幣7萬1000元）。

蒙哥馬利在10日與KT巫師隊的比賽中，被主審警告12秒投球違例，他當下並沒有抱怨，僅是默默地完成投球工作，卻在該局結束後與主審發生爭執，他在說了幾句話後就被主審驅逐出場。

被驅逐後的蒙哥馬利徹底被激怒，他暴怒地衝向主審，雖然隊友即時上前將他與主審隔開，但他手臂一甩，將滑石粉袋朝著主審丟去，下場後還氣得把球衣脫掉扔進球場中。

2016年曾與小熊一同奪下世界大賽冠軍的蒙哥馬利，今年6月與三星獅簽約，於7月初登版，目前出賽7場成績1勝2敗，32.2局的投球中送出34次三振、24次保送，防禦率5.23。