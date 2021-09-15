日職／守備更勝金手套 洋聯官網評吳念庭三大優點

吳念庭本季在日職大放異彩，不僅站穩西武獅一軍，還入選明星賽，昨天比賽他再度演出令人安心的守備，成功阻止打者攻佔得點圈，洋聯官網昨也專文介紹他的三大優點，並讚揚他已成功接上獅隊陣中全新「台灣至寶」的棒子。

上半季時，吳念庭因為超高的得點圈打擊率，被稱作「得點圈之鬼」，雖然進入球季中後段，打擊狀態有下滑跡象，但得點圈打擊率仍超過.350，該文提到，這項數據通常被視為運氣成分較大的指標，不過吳念庭卻不同，「因為他過去4個球季平均打擊率為.234、但得點圈打擊率卻有.298，高出不少，代表吳念庭目前整個生涯都保持相同趨勢，證明他不是只有幸運而已。」

此外，該文章也提及，吳念庭本季的守備比金手套獎得主更加穩定。原本他只是填補山川穗高以及外崎修汰的空缺，鎮守一壘及二壘，在球隊主力二壘手外崎傷癒歸隊後，吳念庭也沒有被西武獅隊監督拋棄，反而變成先發三壘手，證明他已經成長為「就是想用他」的球員。

而且吳念庭本季鎮守一壘和三壘時都還沒出現過失誤，二壘守備率也高達.991，比拿過金手套的中村獎吾（.990）和淺村榮斗（.986）還要優異。雖然此數據無法評斷守備範圍，但由此可見吳念庭在不同守位都能擁有穩定的守備能力。

另外該文附上數據，顯示吳念庭本季對外角球絲毫不懼怕，接下來只要再加強對內角球的攻擊，打擊成績還會再進一步提升。

文末寫道，過去包含有「東方特快車」美稱的郭泰源在內，多名台灣選手都曾效力過西武獅，而吳念庭現在是陣中唯一的台灣選手，他已成功接上獅隊陣中全新「台灣至寶」的棒子，希望後半賽季也能看見他拯救球隊。