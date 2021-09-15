中職／霸林爵傷癒歸隊優質先發 桃猿擊敗味全

中央社 / 台北14日電

中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，桃猿隊洋投霸林爵傷癒歸隊6局優質先發，桃猿隊打線適時串聯搶分，終場以5比0拿下勝利，味全龍吞下近期2連敗，賽後下半季戰績排名掉到最後1名。

樂天桃猿隊洋投霸林爵7月底因頸椎不舒服下二軍，直到8月20日開始在二軍出賽，今天睽違將近2個月再回到一軍出賽。

樂天桃猿隊今天作客高雄澄清湖棒球場與味全龍隊交手，桃猿隊霸林爵先發出賽展現壓制力，1局被李凱威敲出二壘打，但力守不失分，2局到4局被敲出零星4支安打、沒有失分，比賽後半段越投越穩。

桃猿隊今天開賽就有攻勢，林立選到四壞保送、滾地球推進，陳俊秀適時安打送回團隊第1分，4局朱育賢率先敲出安打，2人出局後梁家榮、邱丹接連敲出安打，送回球隊第2分。

桃猿隊9局2人出局後再起攻勢，梁家榮遭觸身球保送，邱丹敲出適時安打推進，再靠著暴投跑回1分，林立獲得四壞保送、盜上二壘，郭永維敲出中外野方向安打，一棒再替球隊多添2分保險分。

桃猿隊先發投手霸林爵今天總計用98球投6局，被敲出5支安打，投9次三振、沒有保送，無失分，拿下個人本季第4勝，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

樂天桃猿 味全龍

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