中職／暌違52天一軍出賽 霸林爵將龍隊踢落墊底

樂天桃猿隊今天以5：0擊敗味全龍隊，洋投霸林爵歸隊一軍後的首場出賽，繳出6局無失分，這一仗也將龍隊從賽前的第3踢落墊底。

猿隊首局就靠陳俊秀的安打先馳得點，4局由3支短程安打串聯，邱丹為猿隊送回第2分。

龍隊打到9局上再度失血，林政賢在兩出局後先對梁家榮投出觸身球，邱丹接續敲出安打，面對林立的打席先因暴投送分，最終也以四壞球將林立送上壘包，龍隊再度換投，郭郁政登板後也被郭永維掃出安打，將分差擴大為5：0。

猿隊先發投手霸林爵前一次在一軍出賽已是7月24日，隨後因頸椎不適下二軍，復原進度較慢，直到近期新洋投狂威表現不理想，猿隊決定將他調上一軍支援，今天對龍隊之戰以先發之姿復出。

等了52天才等到他的歸隊，霸林爵為猿隊貢獻一場好投，6局只被敲出5安打、無失分，送出9次三振，取得本季第4勝。

龍隊先發投手鋼龍也繳出7局失2分優質先發，但未獲任何火力支援，只能悲情承擔敗投。