中職／砂礫中找得到珍珠 自主培訓效果意外好

季中選秀會之後，各隊著手進行新秀的簽約動作，今年共計有37位球員入選，而且全數都已經簽約。除此之外，球隊的補強依舊沒有停止，執行近10年的自主培訓制度，讓落選球員仍有進軍職棒的機會。目前就已經有包含蔡鉦宇、藍震威、陳冠勳等7位球員成為自主培訓球員，另外還有蘇煒智隨隊練習，這些球員還有晉級職棒的機會。

統一獅簽下內野手蔡鉦宇做為自主培訓球員，他具有甲子園經驗，是一位完成度不低的球員，應該很快可以替獅隊內野加分。 聯合報系資料照片

自主培訓制度實行於2012年，是中職給落選球員開闢的另一條職棒路，在選秀會後球團可以自行接觸吸收，向聯盟登錄後可以參加二軍賽事。而且在最後登錄期限前，表現優秀的自主培訓選手可轉為正式登錄球員，於一軍出賽。自開始實施後至今年選秀前，共計有30位自主培訓球員，其中14位有一軍出賽紀錄，超過4成的機會，比例上還算不錯。

這14位登上一軍的球員中，包含了採用此制度第一人的Lamigo黃中辰，他在2011年底選秀落選，但2012年他就登上一軍。中職改為季中選秀後，同樣是桃猿隊的陽耀勳，也是在當年度就登上一軍。後續則有2018年的張竣龍，以及2020年的陳韋霖，都是悍將的球員。時隔最久才爬上一軍，則是獅隊的徐政斌，2013年簽下，2017年才有機會。

今年各隊主力球員中，包含富邦游霆崴、統一林祖傑及樂天游朝惟都是自培球員出身。2017年選秀會算是投手戰力不俗的一年，包含施子謙、黃恩賜、吳世豪等人，共有17位投手入選。在業餘曾受傷的游霆崴則未受到青睞，但隨後被富邦網羅，而且恰好接受到王建民的指導，讓他控球得以改善。雖然他球速不快，但變化球夠準，有一定的壓制力，目前是球隊勝投王。

林祖傑在2017年成為亞運國手，而且還入選全明星隊，但卻在隔年選秀會慘遭滑鐵盧。不過由於他可以擔任二、游及外野守備，打擊也不差，當時仍在換血的統一，2018年季末將他網羅至旗下。他在2019年就成為主力游擊手，還入選當年明星賽。他頂上獅隊內野的空缺，讓教練團不用一再嘗試讓陳傑憲防守內野，對於球對整體調度有隱形的貢獻。

獅隊這幾年選秀會中，陸續選入了陳傑憲及陳重廷，想要改善游擊防線問題，但最後卻是由自主培訓的林祖傑解來解決。 聯合報系資料照片

游朝惟在大學時期，曾經在盃賽拿到最有價值球員獎項，因傷勢影響讓他後續表現不穩定，因此在2016年選秀會乏人問津。Lamigo簽下他後，他卻決定開刀，包含右肩及左膝的傷都一併處理，因此直到2018年才重返球場。不過改善了手傷問題，加上調整後，他的球速從135KM提升至143KM，目前成為牛棚勝利組投手。

其實不只這三位球員，另外還有陽耀勳及廖乙忠也都曾是球隊主力球員，現在則都在調整中。陽耀勳具有旅日、美經驗，但歸國後參加2015年選秀會，沒有球團選他，義大邀請他成為自培球員，最後卻沒有簽約。不過Lamigo仍給他機會，並要求他棄投從打，最後他成為先發中外野手兼開路先鋒，還曾拿下全壘打大賽冠軍。不過因為他已經38歲，所以球隊目前給年輕球員較多機會，他則伺機而動等待回一軍的機會。

廖乙忠歷經叩關日本職棒及中華職棒失利，2018年底獲得中信兄弟邀約成為自培球員。2019年他先在二軍磨練拿下勝投王及防禦率王，隨後登上一軍，還被列入最佳新人獎入圍名單。當年他成為中信在台灣大賽的先發投手，是自培球員的第一人，年底更是成為世界棒球12強賽的國手。只可惜因為控球的問題，今年多是在二軍調整。

選秀會落選並非世界末日，廖乙忠用行動來證明，不要放棄持續努力仍是可以在台灣大賽先發，還有機會成為國手。 聯合報系資料照片

現在選秀會中成棒球員已從熱門變成乏人問津，這多半是因為球隊的政策問題，而非球員能力問題。這14名登上一軍的球員中，就有13位是來自大學、業餘球隊。早期的中華職棒，經營者曾經喊出名言「砂礫中找不到珍珠」，然而實際觀察發現雖然門很窄，但自主培訓仍是有許多寶石在其中，表現著實讓人感到意外。