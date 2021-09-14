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中職／狀元就是強！江少慶返鄉飆6局無失分奪第2勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
江少慶。圖／富邦悍將隊提供
江少慶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊一眼定情的旅美強投江少慶，投出狀元身價，今天對統一獅隊先發6局無失分，率悍將隊以5：0贏球，江少慶取得第2勝，此役內容亦是返台以來最佳演出。

獅隊本周在花蓮展開5連戰，悍將隊作客出賽，出身花蓮的江少慶也因此返鄉登板，此役先發6局共用104球，只被敲出3安打、無失分，有5次三振、1次保送，連續3戰都是6局的優質先發，表現漸入佳境。

面對猛獅打線，江少慶前5局最多僅讓1人上壘，第6局才接連保送陳傑憲、被林靖凱敲安，球數近百球前遭遇危機，面對蘇智傑纏鬥10球賞出關鍵三振，繳出4場先發以來首場無失分演出。

悍將隊第2局先由范國宸的適時安打送回1分，5局徹底擊潰獅隊先發左投江辰晏，楊瑞承先敲二壘打，蕭憶銘補上安打、帶有1分打點，林哲瑄高飛犧牲打、高國麟二壘打、林益全一壘打持續追加分數，也讓江辰晏最終只撐4.2局被敲7安打、失5分（責失3分）吞敗。

江少慶 江辰晏

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