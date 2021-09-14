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日職／王柏融安打狙擊平良海馬 與吳念庭短暫相逢就掰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融今天擊出一安打。 資料照
王柏融今天擊出一安打。 資料照

西武獅今天以3：1擊敗火腿隊，兩位台將王柏融、吳念庭只有9局在場上短暫相逢，王柏融4打數敲出1安打、吞下2次三振，吳念庭則是9局才替補上場。

火腿、西武今天展開3連戰首戰，王柏融排上先發打線，擔任第4棒、指定打擊，吳念庭9局上場接替一壘守備，沒有打擊機會。

面對西武先發投手高橋光成，王柏融第1打席面對壓在好球帶偏低位置進壘的145公里直球未出棒，遭到三振，第2打席面對偏低的指叉球揮空再吞1K，第3打席則是內野飛球出局。

前3打席沒有建樹後，王柏融在第9局遭遇西武終結者平良海馬，掃出左外野方向安打，隨後換上代跑，火腿最終在這局的攻勢空手而歸。

西武第2局靠岸潤一郎的安打掃回2分打點先馳得點，第3局則是老將栗山巧在滿壘時的適時安打建功，打回西武的第3分，幫助先發6局失1分（無責失）的高橋光成取得本季第10勝。

西武獅 王柏融

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