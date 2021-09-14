日職／張奕二軍後援1局無失分 拿下勝投
旅日歐力士隊投手張奕今天在二軍出賽，後援投1局無失分，球隊延長賽以4比0擊敗中日龍隊，張奕拿下勝投，9月近2場在二軍出賽皆無失分。
日本職棒二軍例行賽歐力士猛牛隊今天與中日龍隊交手，兩隊形成投手戰，張奕9局下登板後援，雖單局被敲出2支安打、攻佔得點圈，但力守不失分，今天總計用20球投1局、無失分。
兩隊9局打完都沒能拿下分數、0比0僵持不下，延長賽10局上，歐力士隊靠著岡崎大輔率先安打展開攻勢，2人出局後選到四壞保送、再獲得觸身球保送攻佔滿壘，接著靠著接連安打拿分，單局攻下4分、奠定勝基。
中日龍隊10局下首名打者靠著觸身球保送上壘，但沒能延續攻勢、吞下敗仗；歐力士隊拿下勝利，張奕拿下個人本季二軍第4勝（5敗），賽後防禦率3.25。
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