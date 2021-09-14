MiLB／鄧愷威單場飆13K 獲選高A西區單週最佳投手

旅美舊金山巨人隊小聯盟投手鄧愷威近期先發出賽表現佳、展現亮眼奪三振能力，10日先發出賽投出個人生涯單場新高13K，也首度獲選高階1A西區單週最佳投手，為球隊本季第8人。

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威台灣時間9月10日先發出賽對西雅圖水手隊，鄧愷威總計用99球投6局，被敲出3支安打，飆出13次三振，失掉1分責失分、無關勝敗，單場13次三振、超越先前單場11K紀錄，寫下個人旅美生涯新高紀錄。

鄧愷威三振功力引起注意，從台灣時間7月29日比賽開始算起，過去一個半月總計投41.1局、投出61次三振，期間出賽戰績3勝2敗、出賽防禦率2.61，三振數在高階1A投手排行名列第2。

鄧愷威本季目前為止總計20場先發出賽，投88.2局、飆出130次三振，戰績5勝6敗，出賽防禦率4.57，全季累積130次三振，在高階1A投手群奪三振數排名首位。

鄧愷威10日投出旅美生涯目前為止代表作，展現出色三振功力，也被選為單週高階1A西區最佳投手（美國時間9月6日至12日間），為球隊本季第8人（第9次）。