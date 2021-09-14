日職／沒中田翔卻打得更好 一因素讓日本火腿有望擺脫墊底
前日本火腿隊主砲中田翔，因為傳出霸凌球員的事件，遭球團無償交易至讀賣巨人隊。然而日本火腿在中田離隊後，卻反而打出比之前更好的成績，甚至有望能擺脫墊底的低潮。
根據日本媒體「AERAdot.」報導，在中田離開後，火腿隊的戰績是8勝6敗6和，其中還包括一場第一局就攻下11分的比賽，火力串連比之前還要出色不少。即使要拼季後賽的機會仍然渺茫，但已經和第五名的西武隊追到剩2場勝差。
一位體育記者指出，雖然中田翔不在，且西川遙輝、大田泰示等過去的主力球員也表現不如預期，但是野村佑希、高濱祐仁等年輕選手竄出頭，逐漸成為球隊的要角。各個守位也因為出現主力空缺，使得選手們的競爭相當激烈。
另外差別最大的一點，就在於球隊的氣氛。日本火腿隊在今年爆發中田翔霸凌球員，以及日本剛果混血選手萬波中正遭到歧視的事件，團隊氣氛顯得相當不睦。但現在年輕球員的加入，讓球隊變得更活潑。現在比賽中若是出現適時安打或全壘打，經常就能看到日本火腿隊板凳歡呼喝采的畫面。
報導指出，或許之前球隊氣氛低迷的原因，並非能完全怪在中田翔身上。但是中田翔的離開，確實是改變團隊的一大契機。日本火腿過去就是上下關係比較沒那麼嚴厲的團隊，相當重視球員的自主性，造成即使主力球員行為脫序也無法糾正。或許現在正是球隊重新整頓，展開變革的好機會。
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