日職／鈴木誠也轟不停 球迷感到慰藉又怕受傷害

上週末廣島在自家主場與阪神及巨人進行了3場比賽，結果3戰皆墨。廣島在8月結束時曾是聯盟墊底，進入9月後往上爬升一度來到第4名，這次3連敗後，又單獨落到央聯最後一名，廣島在16到18年球季達成央聯3連霸，雖然在季後賽都鎩羽而歸，但已寫下隊史上最輝煌的一頁，不過之後的3個球季戰績大幅衰退，19年跌出前段班來到第4名，隔年退一步到第5名，本季目前則是墊底，廣島似乎再度進入了黑暗時期。

投打失調當然是本季廣島戰績不佳的原因，不過這兩方面沒辦法同時間恢復正常更是導致廣島墊底墊底再墊底的關鍵，球季剛開始的3到5月，廣島在得分能力上出現了很大的問題，5月打了15場比賽只得到52分，儘管投手群的失分是當月聯盟最少的60分，但棒球是得分的運動，因此廣島在這個月只拿到4勝7敗4和，6月廣島打線找回打擊手感，單月得了聯盟第2多的100分，打擊回溫，先發投手群卻又崩盤，先發防禦率超過5.50，失分是聯盟最多的138分，比居次的DeNA足足多了35分，導致廣島在這個月僅有6勝16敗3和，2成73的勝率比上個月更差。

在東京奧運之前，鈴木誠過去幾次的國際大賽都有不錯的打擊發揮，也吸引了不少大聯盟球探的眼光。 歐新社資料照片

廣島在7月的表現稍微正常一些，在明星賽前進行了12場比賽，得了聯盟第2多的49分，失分則是最少的38分，也因此打下單月7勝4敗1和的成績，是至今唯一勝率超過5成的一個月；接下來的8月雖然勝率未達5成，9月在3連敗後勝率也跌破5成，但至少投打方面看起來都有漸漸回到正軌的感覺，不過在賽程僅剩下35場的狀況下，要打進前段班的難度非常高，而今天的比賽如果無法取勝，自力獲勝的可能性也將消滅。

戰績令人感到失望，幸好陣中主砲鈴木誠也近期撫慰了球迷的心，尤其是在復賽後的表現，鈴木在5、6月兩個月的打擊狀況不佳，也曾兩度因新冠肺炎影響而抹消登錄，5月出賽11場，雖然有2成86的打擊率，但僅有1轟及5分打點；6月出賽19場，打擊率只有2成30，3轟及7分打點的成績也不算理想；進入7月，鈴木的打擊手感加溫，單月打擊率逼近4成，全壘打也增加到5支，打點數也回到兩位數的13分。

就在狀況正夯的時候，日職因為奧運而停賽，扛起國家隊第4棒的鈴木，奧運期間並未延續季賽的好手感，是隊上打擊成績較差的一員，日本雖然拿到金牌，但令人擔心鈴木復賽後的打擊狀況，所幸在奧運的表現似乎沒有影響到他的心理層面，8月的打擊率是2成77，也有4轟及14分打點；9月更是絕好調，11場出賽的打擊率高達4成10，更從3日開始到9日的比賽連6場擊出全壘打，其中7日跟9日的兩場比賽都是雙響砲，相隔兩場後又在12日再度開轟，單月已打出9轟及12分打點，打擊狀況逐月提升。

鈴木誠(左)也在今年的東京奧運期間打擊表現不算好，但也有開轟的紀錄。 擷圖自日本武士官方網站

不過鈴木的表現一方面讓球迷開心，另一方面卻又讓球迷擔心，因為鈴木如果維持正常出賽的話，他即將會在明年的22年季中取得自由球員資格，由於鈴木的老家在東京，明年季後有一定的機會不續留廣島而轉投他隊，如果廣島的戰績仍舊未見起色，那機率只會增加，又或是鈴木也有與球團協調好要在今年季後就行使入札制度挑戰美國的可能性，這對於兩方來說也是各有好處，只是球迷可能要珍惜剩下能夠看到聖鬥士誠也的時間了。