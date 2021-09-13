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中職／選秀首輪旅外投手1勝6敗 江少慶轉戰花蓮拚第2勝

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照

中職下半季賽事邁入第4周，統一獅隊明天在花蓮球場擔任主隊，迎戰富邦悍將隊，這也是下半季花蓮首戰，

獅隊只要贏球，將成為首支10勝球隊，雙方再度推出江辰晏江少慶先發對決。

獅隊7日在台南球場對悍將隊之戰，雙江首次交手，江辰晏先發5.1局失1分，江少慶投6局失4分（2分自責），兩人都無關勝敗；江少慶退場時1：4落後，但隊友在7、8局上一共攻下7分，以8：6逆轉戰局，讓他逃過2連敗。

江少慶目前出賽3場，合計15局被揮出12支安打，包括兩支全壘打，投出15次三振，失9分有7分自責，戰績1勝1敗、防禦率4.20。

江辰晏本季出賽13場（11場先發），戰績4勝3敗1中繼、防禦率3.23，其中對悍將隊4場先發吞下1敗，合計18局失13分，但只有5分自責，對戰防禦率2.50。

今年選秀會被各隊首輪指名的4名旅外回歸投手，目前只有江少慶拿下1勝，樂天桃猿隊陳冠宇3場先發投出1敗、防禦率5.29，獅隊胡智為同樣3場先發，戰績2敗、防禦率6.59。

中信兄弟隊呂彥青2先發1中繼，從牛棚調上先發兩戰都吞敗，本季防禦率6.30。

明天另一戰，味全龍隊在高雄澄清湖球場對決猿隊，分別推出霸林爵、鋼龍登板先發；猿隊下半季暫居第2，落後獅隊兩場勝差，對戰龍隊4場取得3勝。

江少慶 江辰晏

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