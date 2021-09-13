快訊

避免黨內互打！張亞中送考紀會 明天政見會暫停

板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

T1聯盟／設第3類規範球員 洋將、亞外採4節10人制

中央社 / 台北13日電
台灣職籃T1聯盟13日舉辦媒體茶敘，會長錢薇娟（中）、新任秘書長張運智（右）、賽務長賈凡（左）現身分享聯盟願景與目標。中央社
台灣職籃T1聯盟13日舉辦媒體茶敘，會長錢薇娟（中）、新任秘書長張運智（右）、賽務長賈凡（左）現身分享聯盟願景與目標。中央社

台灣職籃T1聯盟每隊可註冊4名洋將，每場可登錄3人，最多2人同時上場，賽務長賈凡今天說，還增設第3類規範球員，像是亞洲外援等，但與洋將上場時間須符合「4節10人制」規定。

台灣職籃T1 League新球季將在11月27日開打，聯盟賽務長賈凡今天出席媒體茶敘分享目前聯盟規章增訂進度，未來將增設第3類規範球員，包含歸化球員、亞洲外援、外籍生與華裔球員，但第3類規範球員每場只能登錄1人。

至於亞洲外援規定則另有限制，賈凡表示，中國和中東國家球員不適用，主要指日本、韓國、香港、澳門、越南、菲律賓等地區球員，希望未來藉由亞外提升比賽娛樂性、精彩度。

賈凡另以來自塞內加爾的阿巴西為例，8歲就定居台灣，儘管16歲後才拿到護照，但國際籃球總會（FIBA）規範，若該名球員從小生長在該國，可以個案提出申請，視為本土球員，他透露，未來阿巴西和台英混血長人譚傑龍都將適用。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和洋將受傷等突發因素，賈凡表示，未來每隊可註冊4名洋將，每場比賽可登錄3人，最多2人同時上場，希望在第一年各隊本土球員不足情況下，透過上述機制，讓各隊實力快速平衡，「雖然沒有頂級球星，但是比賽每場打得精彩、緊張，落差不大」。

為保障本土球員上場空間，T1聯盟推出「4節10人制」，適用於洋將和第3類規範球員，賈凡解釋，將由各隊自行調配，但必須保證有3名本土球員打滿2節，另2節比賽則至少有2名本土球員上場。

T1聯盟 譚傑龍

延伸閱讀

T1／提高執法費用 賈凡：裁判不用選邊站

第八輪AZ今早開放預約 高端增1死接種14天後死亡

出身NBA選秀03梯 波蘭中鋒加盟台聯賽

T1聯盟／當5個弟弟榜樣！超級新人阿巴西加盟中信特攻

相關新聞

T1聯盟／設第3類規範球員 洋將、亞外採4節10人制

台灣職籃T1聯盟每隊可註冊4名洋將，每場可登錄3人，最多2人同時上場，賽務長賈凡今天說，還增設第3類規範球員，像是亞洲外...

T1聯盟／和全明星取經 錢薇娟：看到不同思維

接下職籃新聯盟會長的女籃傳奇錢薇娟，一邊忙聯盟事務，月底還要率中華女籃隊出征亞洲盃，蠟燭兩頭燒讓她大喊時間不夠用，但樂於...

T1聯盟／提高執法費用 賈凡：裁判不用選邊站

職籃新聯盟T1將在11月27日舉行開幕戰，聯盟賽務營運長賈凡今天透露，包括各種規章、賽程日期和時間等都在準備，裁判部分也...

T1聯盟／會長錢薇娟喊目標 3聯盟辦台灣大賽

國內職籃新聯盟T1將在11月27日舉行開幕戰，會長錢薇娟、秘書長張運智和賽務營運長賈凡今天特別和媒體見面，會長錢薇娟喊出...

3對3／通過單日8戰考驗 台中夢想家青年隊包雙冠

全球最大的跨國3X3聯盟賽3X3.EXE，台北站熱鬧開戰後，第二回合賽事移師台中市南屯運動中心，北區男子組由新北Foot...

籃球／台灣名人堂首次典章委員會 樹立選拔法源依據

由籃壇人士發起今年組成的台灣籃球名人堂協會，於今天舉行典章委員會第一次委員會議，會中就「台灣籃球名人堂評選規章」草案條文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。