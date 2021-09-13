T1聯盟／設第3類規範球員 洋將、亞外採4節10人制

台灣職籃T1聯盟每隊可註冊4名洋將，每場可登錄3人，最多2人同時上場，賽務長賈凡今天說，還增設第3類規範球員，像是亞洲外援等，但與洋將上場時間須符合「4節10人制」規定。

台灣職籃T1 League新球季將在11月27日開打，聯盟賽務長賈凡今天出席媒體茶敘分享目前聯盟規章增訂進度，未來將增設第3類規範球員，包含歸化球員、亞洲外援、外籍生與華裔球員，但第3類規範球員每場只能登錄1人。

至於亞洲外援規定則另有限制，賈凡表示，中國和中東國家球員不適用，主要指日本、韓國、香港、澳門、越南、菲律賓等地區球員，希望未來藉由亞外提升比賽娛樂性、精彩度。

賈凡另以來自塞內加爾的阿巴西為例，8歲就定居台灣，儘管16歲後才拿到護照，但國際籃球總會（FIBA）規範，若該名球員從小生長在該國，可以個案提出申請，視為本土球員，他透露，未來阿巴西和台英混血長人譚傑龍都將適用。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和洋將受傷等突發因素，賈凡表示，未來每隊可註冊4名洋將，每場比賽可登錄3人，最多2人同時上場，希望在第一年各隊本土球員不足情況下，透過上述機制，讓各隊實力快速平衡，「雖然沒有頂級球星，但是比賽每場打得精彩、緊張，落差不大」。

為保障本土球員上場空間，T1聯盟推出「4節10人制」，適用於洋將和第3類規範球員，賈凡解釋，將由各隊自行調配，但必須保證有3名本土球員打滿2節，另2節比賽則至少有2名本土球員上場。