U23世界盃／林昱珉定位先發球探追蹤 要想辦法練更壯

U18世界盃棒球賽冠軍班底、左投林昱珉被選入U23世界盃棒球賽代表隊，此次定位先發，林昱珉也是國外球探鎖定的目標，他希望把身體練壯；林昱珉今天交流賽中繼2局讓打者6上6下。

左投林昱珉今年畢業於穀保家商青棒隊，三級棒球時期國手資歷豐富，也是2019年U18世界盃棒球賽中華隊冠軍班底，此次被選入U23世界盃棒球賽代表隊中，為陣中年紀最小的球員。

U23世界盃棒球賽中華隊今天與全運會台北市隊在天母棒球場打交流賽，林昱珉登板中繼投2局，讓打者6上6下，最快球速142公里。

林昱珉表示，今天手感不錯，從玉山盃青棒賽結束後到今天賽前，已經有一段時間沒有實戰登板了，這場比賽有慢慢找回比賽的感覺，但球的速度和尾勁還沒有回到最好的時候。

面對成棒第一個國際賽，林昱珉表示，希望自己不能退步、不要和之前的投球落差太大，至於正式賽可能先發定位出賽，因為高中多是先發、很習慣這個角色。

林昱珉也是國內外球探長期追蹤的球員，據了解美、日職棒球隊都對林昱珉有高度興趣，此次U23世界盃棒球賽美職各隊幾乎都會派出主管等級球探到場，林昱珉也被列為觀察重點。

林昱珉的體型稍嫌單薄，他苦笑說，因為腸胃不好、也一直在找方法，目前小肌群、大肌群的強化都有持續訓練，希望可以把身體不足的地方補起來。

U23世界盃棒球賽中華隊明天安排出發前採檢、15日晚間出發赴墨西哥，今天賽前中華民國棒球協會理事長辜仲諒也特別到場勉勵球員，詳細問了防疫細節，辜仲諒對著球員說：「祝你們一切順利、為國爭光，更重要的是，你們都還很年輕，要好好保護自己。」