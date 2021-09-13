U23世界盃／中華隊先排4先發投手 教頭擔心打線

U23世界盃棒球賽中華隊出發前與全運會台北市隊打2場交流賽，正規7局的比賽內都沒能拿下分數，總教練吳思賢坦言打擊是比較擔心的部分，至於先發投手輪值初步排定4人。

U23世界盃棒球賽將於台灣時間24日在墨西哥開打，中華隊預計15日出發，出發前在天母棒球場與全運會台北市隊（合作金庫成棒隊為主體）打2場交流賽，配合U23世界盃打7局制、第8局演練突破僵局制PK賽。

兩場比賽打完，中華隊總教練吳思賢坦言打擊的部分比較擔心，目前第1棒曾宸佐、第2棒李亦崴狀況算不錯，李亦崴今天比賽單場敲2安、為內野工具人，是教練團心中的活棋，但中心棒次打者林軒逸、李育全先前在爆米花棒球聯盟賽事手感火燙，這2場比賽發揮不佳。

吳思賢表示，可能還需要給中心棒次打者一點時間調整，到了墨西哥後旅美小聯盟野手響尾蛇隊陳聖平、海盜隊鄭宗哲加入，希望可以活化打線、讓攻勢串連得更好。

至於投手群的安排，目前暫定先發投手輪值有4人，分別為莊陳仲敖、低肩側投陳宇宏、旅美道奇隊投手鄭浩均、左投手林昱珉；鄭浩均近期在小聯盟出賽多是短局數，但吳思賢表示，鄭浩均過去也有先發出賽的經驗、不擔心，打7局賽制、一有狀況就會換投。

與台北市隊2場交流賽都有演練突破僵局制PK賽，今天進入8局PK賽，中華隊換上投手邱駿威後援、壓不住台北市隊攻勢，接著又換上林振瑋後援，最終以0比4不敵台北市隊。

吳思賢表示，如果比賽進到突破僵局制、勢必需要三振能力高的投手把關，目前設定交給旅美皇家隊投手王志庭擔任這個角色。

吳思賢也提到目前還在磨合階段，透過這兩場交流賽不斷地提醒捕手，要更能掌握投手群的特質，知道關鍵時刻怎麼配球才能發揮最大的效果。