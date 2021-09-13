快訊

潘懷宗罹癌化學去勢治療 涉詐333萬「能站起來」就到庭

中秋北市河濱公園禁烤肉 柯文哲：重點是不群聚

U23世界盃／中華隊先排4先發投手 教頭擔心打線

中央社 / 台北13日電
中華隊先排4先發投手，教頭擔心打線
中華隊先排4先發投手，教頭擔心打線

U23世界盃棒球中華隊出發前與全運會台北市隊打2場交流賽，正規7局的比賽內都沒能拿下分數，總教練吳思賢坦言打擊是比較擔心的部分，至於先發投手輪值初步排定4人。

U23世界盃棒球賽將於台灣時間24日在墨西哥開打，中華隊預計15日出發，出發前在天母棒球場與全運會台北市隊（合作金庫成棒隊為主體）打2場交流賽，配合U23世界盃打7局制、第8局演練突破僵局制PK賽。

兩場比賽打完，中華隊總教練吳思賢坦言打擊的部分比較擔心，目前第1棒曾宸佐、第2棒李亦崴狀況算不錯，李亦崴今天比賽單場敲2安、為內野工具人，是教練團心中的活棋，但中心棒次打者林軒逸、李育全先前在爆米花棒球聯盟賽事手感火燙，這2場比賽發揮不佳。

吳思賢表示，可能還需要給中心棒次打者一點時間調整，到了墨西哥後旅美小聯盟野手響尾蛇隊陳聖平、海盜隊鄭宗哲加入，希望可以活化打線、讓攻勢串連得更好。

至於投手群的安排，目前暫定先發投手輪值有4人，分別為莊陳仲敖、低肩側投陳宇宏、旅美道奇隊投手鄭浩均、左投手林昱珉；鄭浩均近期在小聯盟出賽多是短局數，但吳思賢表示，鄭浩均過去也有先發出賽的經驗、不擔心，打7局賽制、一有狀況就會換投。

與台北市隊2場交流賽都有演練突破僵局制PK賽，今天進入8局PK賽，中華隊換上投手邱駿威後援、壓不住台北市隊攻勢，接著又換上林振瑋後援，最終以0比4不敵台北市隊。

吳思賢表示，如果比賽進到突破僵局制、勢必需要三振能力高的投手把關，目前設定交給旅美皇家隊投手王志庭擔任這個角色。

吳思賢也提到目前還在磨合階段，透過這兩場交流賽不斷地提醒捕手，要更能掌握投手群的特質，知道關鍵時刻怎麼配球才能發揮最大的效果。

中華隊 棒球 全運會

延伸閱讀

U23世界盃／美職球探關注 莊陳仲敖拚更好身價

MLB／「老鬼」對決 紅雀大都會先發投手合計超過81歲

U23世界盃／中華隊滿滿火球男 吳思賢：更不好排

U23世界盃／備戰短、7局制 中華隊場上面臨兩難關

相關新聞

強調清白！捲「黑象事件」 中込伸受訪喊冤：為了回國才認罪

2009年中華職棒爆發大規模假球事件，牽涉多達數十名球員及球團人士，其中包括當時兄弟象隊的日籍總教練中込伸。然而中込伸最近受訪卻替自己喊冤，表示自己是為了回日本才協商認罪，但絕對沒有做過對不起球迷的事。

U23世界盃／林昱珉定位先發球探追蹤 要想辦法練更壯

U18世界盃棒球賽冠軍班底、左投林昱珉被選入U23世界盃棒球賽代表隊，此次定位先發，林昱珉也是國外球探鎖定的目標，他希望...

U23世界盃／中華隊先排4先發投手 教頭擔心打線

U23世界盃棒球賽中華隊出發前與全運會台北市隊打2場交流賽，正規7局的比賽內都沒能拿下分數，總教練吳思賢坦言打擊是比較擔...

U23世界盃／吳昇峰指點 側投陳宇宏定位先發

U23世界盃棒球賽中華隊此次選入2名低肩側投手陳宇宏、林亭佑，陳宇宏定位先發，總教練吳思賢今天請合庫側投手吳昇峰幫忙指導...

U23世界盃／美職球探關注 莊陳仲敖拚更好身價

U23世界盃棒球賽中華隊今天與全運會台北市隊交流賽，派出速球派投手莊陳仲敖先發投4局無失分；莊陳仲敖此次定位先發，先前曾...

日職／開局比松井秀喜更恐怖 佐藤輝明現等信心重建

今年的中央聯盟「超規格」新人輩出，同一年出現多名大物，被譽為近年最高水準的爭奪戰。然而隨著各隊出賽超過100場，戰情卻在最近急轉直下。 最大的衝擊在於阪神虎隊怪物新人佐藤輝明在上週1因打擊狀況始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。