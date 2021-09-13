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U23世界盃／吳昇峰指點 側投陳宇宏定位先發

中央社 / 台北13日電
U23世界盃棒球賽中華隊此次選入2名低肩側投手陳宇宏、林亭佑，陳宇宏（圖）定位先發，總教練吳思賢13日請合庫側投手吳昇峰幫忙指導。中央社
U23世界盃棒球賽中華隊此次選入2名低肩側投手陳宇宏、林亭佑，陳宇宏（圖）定位先發，總教練吳思賢13日請合庫側投手吳昇峰幫忙指導。中央社

U23世界盃棒球中華隊此次選入2名低肩側投手陳宇宏、林亭佑，陳宇宏定位先發，總教練吳思賢今天請合庫側投手吳昇峰幫忙指導，陳宇宏收穫多，「無法硬碰硬就要靠頭腦。」

U23世界盃棒球賽中華隊此次帶了11名投手，其中有2名姿勢特別的低肩側投手，總教練吳思賢表示，陳宇宏主要定位先發，他的球看起來好打，但打起來不容易，林亭佑球速比較快、定位後援。

備戰U23世界盃，中華隊分別在9日、今天與全運會台北市隊打2場交流賽，陳宇宏9日比賽先發挨轟，他表示，重要的時候沒有想好就傻傻地丟，才會被打全壘打。

陳宇宏表示，在少棒隊時投球就用側投的姿勢，國、高中都是野手，但沒有打木棒組的機會，後來改練投手，就這樣一路用這個姿勢投到現在，在大學賽事投出多場完投勝，關鍵則是體能做得多。

陳宇宏並非棒球名校出身，此次可以被選入中華代表隊中，他笑說，「教練比我更開心」，也感謝環球科大棒球隊的教練給機會，就算投不好也不會因此不敢讓他投。

U23世界盃參賽中南美洲球隊球風剛猛，側投、下勾類型較為陰柔，陳宇宏也提到，策略就是把角度投出來。

今天賽前吳思賢特別請台北市隊陣中、合作金庫成棒隊王牌投手吳昇峰指導陳宇宏。陳宇宏表示，過去沒有和吳昇峰接觸過，吳昇峰用譬喻的方式分享變化球的角度投法，兩人投球角度雖然有差異，但觀念是一樣的。

陳宇宏說，吳昇峰很親切，感覺得出來很聰明，看吳昇峰投國際賽很有霸氣，也有主動請教有沒有特別的訓練方式，吳昇峰分享單腳平衡和髖關節的訓練，也提醒側投、下勾類型的投手，「要靠頭腦，沒辦法硬碰硬。」

吳昇峰 棒球 中華隊

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