U23世界盃／美職球探關注 莊陳仲敖拚更好身價

U23世界盃棒球賽中華隊今天與全運會台北市隊交流賽，派出速球派投手莊陳仲敖先發投4局無失分；莊陳仲敖此次定位先發，先前曾有至少2支美職球隊開價，此次U23球探聚集盼投出更好身價。

U23世界盃棒球賽將於台灣時間24日在墨西哥開打，中華隊預計15日出發，出發前安排兩場交流賽，對手是全運會台北市代表隊，今天比賽在天母棒球場舉行，中華隊由投手莊陳仲敖先發。

莊陳仲敖今天總計投4局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，最快球速約148公里，莊陳仲敖具有速度優勢，最快球速可以投到約154公里，也被看好具有旅外潛力。

中華隊總教練吳思賢表示，目前排定莊陳仲敖會是先發輪值人選，但也提到莊陳仲敖現在調整約到70%、80%左右，距離正式比賽還有一段時間可以好好調整、不擔心他的狀況。

莊陳仲敖表示，今天開賽沒有完全進入狀況，還在抓比賽的感覺，2局之後就投得滿順的，直球速度發揮比預期的好，狀況在掌握範圍內，變化球反而比較不好，還在抓投球的感覺。

對於國際賽要扛先發重責，莊陳仲敖表示，教練團有告知，也提醒他要有心理準備。U23世界盃打7局制，莊陳仲敖表示，對先發投手影響不大，主要是後援投手和教練團的調度會比較有影響。

莊陳仲敖第一次被選入中華隊，他表示，可以出國比賽很興奮也很緊張，因為疫情影響這2年國際賽機會少，希望把最好的狀況表現給國外球探看。

莊陳仲敖大學前段經歷手傷、復健，傷癒歸隊後越投越快，無論球速和球的轉速都有水準，據了解，先前莊陳仲敖曾赴美測試，當時至少有2支美職球團開價。此次美職各球隊都預告會派出主管層級的球探觀賽，莊陳仲敖把握U23世界盃機會，要投出更好身價。