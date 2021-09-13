快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

強調清白！「黑象事件」教頭中込伸受訪喊冤：我為了回國才認罪

聯合新聞網 / 綜合報導
中込伸是在中職發展最成功的日籍投手，甚至一度成為兄弟象總教練，可惜最終捲入「黑象事件」。 聯合報系資料照
中込伸是在中職發展最成功的日籍投手，甚至一度成為兄弟象總教練，可惜最終捲入「黑象事件」。 聯合報系資料照

2009年中華職棒爆發大規模假球事件，牽涉多達數十名球員及球團人士，其中包括當時兄弟象隊的日籍總教練中込伸。然而中込伸最近受訪卻替自己喊冤，表示自己是為了回日本才協商認罪，但絕對沒有做過對不起球迷的事。

前日職阪神虎選手中西清起的youtube頻道「中西清起の虎の穴チャンネル」，最近訪問到曾在阪神虎及兄弟象效力的中込伸，並詢問當年假球案的經過。中込伸表示，雖然他只被拘留了三小時做筆錄，之後就被放回住處，可以自由行動，但處於被限制出境的狀態。

中込伸瞭解狀況，得知要走完司法程序，就得耗上長達五年的時間，這五年間他都無法回到日本，也不能在臺灣工作。因此他在和律師商量之後，決定直接認罪，這麼一來就能夠緩刑回到日本。

中込伸辯解，當初隊上有一位他很中意的年輕選手，還曾經帶他到沖繩參加日本職棒的測試。但他後來才知道，這位選手其實已經被組頭收買，常常藉著「想要學習調度」的名義，向中込伸打聽投手的調度狀況。結果，中込伸就因為提供了相關情報，失去了清白。

因為認罪的關係，使得中込伸即使回到日本，也不能繼續在球界工作，於是在甲子園附近開設了燒肉店「燒肉屋 伸」。中込伸坦承，在他認罪的那一刻，就已經知道了會有這種結果。他現在說的這些，也是看人家肯不肯信。他還當面吐槽訪問的中西清起，表示他的眼神看起來一點都不相信的樣子，中西則是回應「我這是覺得是怎樣都無所謂」的表情。

中込伸過去在阪神虎隊效力十年，曾在1999年傳出霸凌球員，導致對方差點失明的事件。2002年來到兄弟象隊效力四個球季，退出後又在2009年擔任兄弟象投手教練，並於季中升任總教練。假球案爆發後，他在隔年12月的二審被判處1年8個月有期徒刑，緩刑4年定讞。

日本 阪神虎

延伸閱讀

中職／旅外四大強投頻挨轟 請放心這還不是真功夫

中職／撐滿五局 陳琥一軍先發仍吞敗

中職／明移師花蓮開打 每場送375張票

中職／懂玩！陳冠宇公仔遭嫌像郭子乾 猿隊找本尊來比一比

相關新聞

中職／旅外四大強投頻挨轟 請放心這還不是真功夫

江少慶先發3場，戰績1勝1敗、防禦率4.20，15局挨2轟；陳冠宇同樣先發3場添1敗，防禦率5.29，17局被敲5支全壘打；呂彥青出賽3場其中2場先發，戰績2敗，防禦率6.30，10局挨3轟，胡智為也

日職／開局比松井秀喜更恐怖 佐藤輝明現等信心重建

今年的中央聯盟「超規格」新人輩出，同一年出現多名大物，被譽為近年最高水準的爭奪戰。然而隨著各隊出賽超過100場，戰情卻在最近急轉直下。 最大的衝擊在於阪神虎隊怪物新人佐藤輝明在上週1因打擊狀況始

中職／撐滿五局 陳琥一軍先發仍吞敗

相隔四個月再獲一軍先發的機會，中信兄弟隊昔日「大物」陳琥撐滿五局，第四局在捕手失誤後開始球路飆高，被連敲四安打、失四分種...

強調清白！「黑象事件」教頭中込伸受訪喊冤：我為了回國才認罪

2009年中華職棒爆發大規模假球事件，牽涉多達數十名球員及球團人士，其中包括當時兄弟象隊的日籍總教練中込伸。然而中込伸最近受訪卻替自己喊冤，表示自己是為了回日本才協商認罪，但絕對沒有做過對不起球迷的事。

中職／明移師花蓮開打 每場送375張票

中華職棒今年下半季共5場例行賽，9月14日至19日移師花蓮棒球場舉辦，皆由統一獅擔任主場球隊，與富邦悍將、樂天桃猿、中信...

中職／失誤後煞不住連挨4安 陳琥單局掉4分輸給獅

從1個失誤後開始引爆的危機，中信兄弟隊投手陳琥在第4局遭遇亂流，被統一獅隊連敲4安打、失4分，兄弟終場以3：5不輸球，獅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。