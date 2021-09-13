強調清白！「黑象事件」教頭中込伸受訪喊冤：我為了回國才認罪

2009年中華職棒爆發大規模假球事件，牽涉多達數十名球員及球團人士，其中包括當時兄弟象隊的日籍總教練中込伸。然而中込伸最近受訪卻替自己喊冤，表示自己是為了回日本才協商認罪，但絕對沒有做過對不起球迷的事。

前日職阪神虎選手中西清起的youtube頻道「中西清起の虎の穴チャンネル」，最近訪問到曾在阪神虎及兄弟象效力的中込伸，並詢問當年假球案的經過。中込伸表示，雖然他只被拘留了三小時做筆錄，之後就被放回住處，可以自由行動，但處於被限制出境的狀態。

中込伸瞭解狀況，得知要走完司法程序，就得耗上長達五年的時間，這五年間他都無法回到日本，也不能在臺灣工作。因此他在和律師商量之後，決定直接認罪，這麼一來就能夠緩刑回到日本。

中込伸辯解，當初隊上有一位他很中意的年輕選手，還曾經帶他到沖繩參加日本職棒的測試。但他後來才知道，這位選手其實已經被組頭收買，常常藉著「想要學習調度」的名義，向中込伸打聽投手的調度狀況。結果，中込伸就因為提供了相關情報，失去了清白。

因為認罪的關係，使得中込伸即使回到日本，也不能繼續在球界工作，於是在甲子園附近開設了燒肉店「燒肉屋 伸」。中込伸坦承，在他認罪的那一刻，就已經知道了會有這種結果。他現在說的這些，也是看人家肯不肯信。他還當面吐槽訪問的中西清起，表示他的眼神看起來一點都不相信的樣子，中西則是回應「我這是覺得是怎樣都無所謂」的表情。

中込伸過去在阪神虎隊效力十年，曾在1999年傳出霸凌球員，導致對方差點失明的事件。2002年來到兄弟象隊效力四個球季，退出後又在2009年擔任兄弟象投手教練，並於季中升任總教練。假球案爆發後，他在隔年12月的二審被判處1年8個月有期徒刑，緩刑4年定讞。