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中職／失誤後煞不住連挨4安 陳琥單局掉4分輸給獅

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳琥(左)。 擷圖自畫面
陳琥(左)。 擷圖自畫面

從1個失誤後開始引爆的危機，中信兄弟隊投手陳琥在第4局遭遇亂流，被統一獅隊連敲4安打、失4分，兄弟終場以3：5不輸球，獅隊贏球後以9勝5敗穩坐下半季戰績第一。

今天因璨樹颱風來襲，新北市停班停課，新莊球場的味全龍、富邦悍將隊之戰延賽，澄清湖球場進行兄弟與獅隊之戰，有風但無雨，比賽順利開打。

兄弟因黃恩賜肩膀緊繃降下二軍，調上陳琥頂替先發，投滿5局被敲6安打、失4分（責失3分），失分全數出現在第4局，林靖凱先因捕手陳家駒的傳球失誤上壘，也讓陳琥跟著不穩，獅隊接下來連4棒敲出安打、各有1分打點。

古林睿煬因手指破皮，休了18天才再度登板，投球內容也風雨飄搖，先發4局皆被進占得點圈，第3局由陳子豪二壘打、詹子賢一壘打串聯打下1分，第4局岳東華先敲陽春砲，許基宏在二壘有人時也補上安打，一度幫助兄弟追近到1分差。

古林睿煬以88球投4局失3分退場，獅隊僅握有1分領先，蘇智傑在8局、兩出局時的關鍵安打，為獅隊打下保險分，此役2安打、貢獻2分打點，獲選單場MVP。

陳琥 古林睿煬

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