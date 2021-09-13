日職／開局比松井秀喜更恐怖 佐藤輝明現等信心重建

今年的中央聯盟「超規格」新人輩出，同一年出現多名大物，被譽為近年最高水準的爭奪戰。然而隨著各隊出賽超過100場，戰情卻在最近急轉直下。

最大的衝擊在於阪神虎隊怪物新人佐藤輝明在上週1因打擊狀況始終不見起色而被降入二軍。9月9日對養樂多之戰，代打連續2個打席都被三振之後，佐藤輝明已經連續35個打席沒有安打，被三振次數也來到151次，成為阪神球團史上三振數最多的本土打者。這段期間，阪神虎隊教練團先多次調動他的棒次，然後把他降到板凳再調回先發，已經嘗試各種可以讓他找回手感與自信的方式，但卻始終事與願違。月初對巨人的三連戰，阪神接連演出大逆轉劇情，讓主場甲子園球場為之瘋狂的系列賽，佐藤輝明也彷彿是局外人一般毫無貢獻，3戰總計6個打數0安打。

佐藤輝明是日本職棒實行選秀制度後最快擊出擊出10支全壘打的新人，並且能在明星賽前就打了20轟，讓他很快就樹立了「輝旋風」，成為中央聯盟史上第一名最高票入選明星賽的新人。降下二軍之前，他在一軍出賽105場，留下0.254打擊率、23支全壘打、60分打點的成績。即使歷經了一番大低潮，目前為止的這份成績單放眼各年度都毫無疑問是新人王等級，可見之前他的表現有多麼恐怖。

佐藤輝明(右)明星賽前就打了20轟，讓他很快就樹立了「輝旋風」，成為中央聯盟史上第一名最高票入選明星賽的新人。(左為歐力士隊杉本裕太郎) 擷圖自阪神虎官方推特

只是職棒之路畢竟是荊棘滿布，面對漫長的賽季有太多撞牆期埋伏。過去站在打擊區上總是信心滿滿，即使被三振也讓人看到的霸氣，在最近也已經從佐藤身上消失殆盡，取而代之的是無助與失望。阪神監督矢野燿大點出佐藤輝明的問題：「他有揮棒帶給對手的恐怖，但卻沒有不揮棒帶給對手的威脅！」即使被三振次數高築如山，但不改積極全力揮擊的特色，原本是佐藤輝明的特色以及優點，不過隨著對手強攻內角、再搭配外角引誘的配球模式一再封鎖成功，站在打擊區上的佐藤輝明逐漸出現了迷惘，「全力揮擊」之餘與對方投捕的鬥志與攻防成了他接下來要邁向另一個境界的課題。

矢野監督點出他對這名超級新人的期待：「像松井秀喜一樣不揮棒帶給對手的恐懼感！」他以自己現役時期擔任捕手與「酷斯拉」松井秀喜的攻防為例，邊邊角角的進壘角度松井不揮棒，一旦飄進好球帶之後就遭到狙擊。類似這種因應狀況而做打擊策略上的調整，是佐藤輝明未來需要學習的地方。

松井秀喜(右)不只長打能力超強，選球能力更是出色，在巨人隊時期有四季是央聯被保送最多次的球員。 歐新社資料照片

儘管佐藤輝明的狀況急轉直下，但還是有不少球迷寄予同情，「佐藤能打出這樣的成績已經不容易了！」「這是任何新人都會碰到的撞牆期！」更何況，如果拿第一年的成績相比較，松井秀喜的菜鳥球季（1993年）一軍出賽57場，留下0.223打擊率、11支全壘打、27分打點的成績，第二年才首度擊出20轟、第三年22轟，菜鳥佐藤輝明的表現絲毫不遜色。

原本依照到8月初的速度，佐藤輝明看似可以輕而易舉超越清原和博以及桑田武共同保持的31支全壘打新人最多轟紀錄，如今已經出現重大危機。尤其1986年當時的清原和博還只是一名高中畢業生，也更加襯托當時清原的厲害之處。另外，2000年之後新人最多轟是2003年還在橫濱DeNA效力的村田修一，當年他最終擊出25支全壘打，但也曾在7月陷入大低潮而降到二軍，9月再重返一軍之後打了10支全壘打，締造新人紀錄。因此這一次佐藤輝明是否能夠同樣經過一番重新的身心調整之後，回到一軍復活，影響的不僅是他的個人成績以及新人王頭銜，更攸關阪神虎隊的優勝之路。

這名怪物新人的球季還沒有結束，直到球季尾聲仍然會是所有球迷以及媒體關注的焦點！