中職／旅外四大強投頻挨轟 請放心這還不是真功夫

江少慶先發3場，戰績1勝1敗、防禦率4.20，15局挨2轟；陳冠宇同樣先發3場添1敗，防禦率5.29，17局被敲5支全壘打；呂彥青出賽3場其中2場先發，戰績2敗，防禦率6.30，10局挨3轟，胡智為也是先發3場，戰績2敗，防禦率6.59，13.2局挨1轟。

這就是今年選秀首輪4名前旅外強投本季投球成績，4人總計先發11場僅1勝，另有6敗，帳面數據並不理想，而且挨轟率偏高，相信令球迷有些意外。

其實也不用太意外，畢竟4人只是剛開始投入中職戰場，而且他們並沒有經過完整春訓，前一段時間也沒有經過高強度實戰試煉，加上疫情影響，調整真的大不易，相信4人都不是最佳狀態迎接中職生涯，而且也不太了解國內打者習性。

胡智為在大聯盟23局投球防禦率是3.52，在小聯盟602.2局投球防禦率是3.61。在墨西哥冬季聯盟18局投球防禦率1.50，但在中職投了3場比賽防禦率卻高達6.59。 聯合報系資料照片

明年經完整春訓，對戰經驗也多了，相信「旅外F4」可以繳出更好的成績，也不用懷疑他們是否真的有首輪指名實力，時間會說明一切。

另外一個值得觀察的點是，日前聯盟公布上半季3次檢測結果依序為0.555、0.551、0.559，皆符合今年所訂的恢復係數規範0.540到0.560之間，不過，7月中職復賽後球比較「彈」是事實，也是許多教練、球員私底下常提及的事，這充分反映仔投打數據上。

數字會說話，中職復賽前，全聯盟防禦率3.60，其中本土投手為3.99；復賽後全聯盟防禦率4.15，土投為4.32。

再來看打擊數據，中職復賽前，全聯盟打擊率0.258、上壘率0.326、長打率0.357，平均每場比賽出現0.97轟；復賽後全聯盟打擊率0.269、上壘率0.335、長打率0.391，平均每場比賽出現1.34轟。

中職在復賽之後各隊的平均單場全壘打產量增加了將近4成，許多年輕球員也紛紛開砲，讓人感到驚奇。 聯合報系資料照片

可別小看投打數據的變化，因為這幾年中職彈力球亂象早已說明，球的係數差一點就差很多，這絕對會呈現在投打數據上。

聯盟只告訴外界，比賽用球符合規定，謝謝指教，但沒說明復賽前球的係數是否為接近0.550，復賽後是否接近0.560，因為當初訂定的標準是，比賽用球係數中間值為0.550，不能偏差太多，0.560的打擊數據，保證比0.550的數據漂亮的多，這也是為什麼這麼多教練、選手會認為，復賽後的用球變彈了。

復賽後樂天桃猿在桃園主場打擊率高達0.341、長打率0.464，20場狂敲26轟，遠優於復賽前猿軍在桃園主場打擊率0.272、長打率0.363，19場僅擠出2轟，這數據實在天差地遠。

復賽前桃猿在桃園主場19場2轟，復賽後只多打1場卻多了24轟，要不是桃猿打者在停賽期間瘋狂做訓練，或是每位打者突然開竅，還真找不出為何為何桃猿打者在桃園主場表現判若兩人的原因。

中職復賽之後，桃猿在自家主場全壘打不只是大爆發，簡直是10倍速的飆長。球也沒換，牆也沒移，只能猜是桃猿球員在停賽期間拚命苦練了。 聯合報系資料照片

中職比賽用球由各主場球隊採購、保存，如果外界質疑某隊某主場的比賽用球，比較好的方式是參照韓國職棒作法，不定期採檢不同主場比賽用球，並採大量樣本，以求數據更客觀、更貼近現實。至於「旅外F4」的投球成績是否也受比賽用球影響，有待時間驗證。