日職／陽岱鋼下放二軍 敲長打貢獻1分打點

旅日巨人隊台灣野手陽岱鋼8月底本季首度升上一軍，昨天代打上場吞K，今天被下放二軍，本季一軍7打數僅敲1支安打；陽岱鋼今天二軍出賽，敲出1支二壘打、貢獻1分打點。

日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼本季直到8月28日首度升上一軍，升上一軍後多是比賽後半段替補上場，9月10日與中日龍隊比賽，本季首度一軍先發出賽，總計4打數敲出1支安打、為本季首安。

巨人隊昨天與中日龍隊交手，陽岱鋼4局上場代打、吞下三振，總計1打數沒安打，巨人隊終場以4比5不敵中日隊，巨人隊近期吞下6連敗。

巨人隊一軍賽事今天將與廣島隊交手，賽前巨人隊將投手古川侑利拉上一軍，陽岱鋼被下放二軍；陽岱鋼本季一軍總計7打數敲出1支安打，吞下2次三振，打擊率1成43。

日職二軍例行賽巨人隊今天與千葉羅德海洋隊交手，陽岱鋼比賽後半段代打上場，7局敲出二壘方向滾地球、靠著失誤上壘，巨人隊9局靠著保送上壘，陽岱鋼敲出左外野方向二壘打送回分數，再靠著中田翔安打跑回分數。

陽岱鋼今天二軍出賽，總計2打數都上壘，敲出1支安打，有1分打點、1得分，二軍打擊率2成44；巨人隊終場以9比3拿勝。