快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

日職／陽岱鋼下放二軍 敲長打貢獻1分打點

中央社 / 台北12日電
陽岱鋼。 資料照
陽岱鋼。 資料照

旅日巨人隊台灣野手陽岱鋼8月底本季首度升上一軍，昨天代打上場吞K，今天被下放二軍，本季一軍7打數僅敲1支安打；陽岱鋼今天二軍出賽，敲出1支二壘打、貢獻1分打點。

日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼本季直到8月28日首度升上一軍，升上一軍後多是比賽後半段替補上場，9月10日與中日龍隊比賽，本季首度一軍先發出賽，總計4打數敲出1支安打、為本季首安。

巨人隊昨天與中日龍隊交手，陽岱鋼4局上場代打、吞下三振，總計1打數沒安打，巨人隊終場以4比5不敵中日隊，巨人隊近期吞下6連敗。

巨人隊一軍賽事今天將與廣島隊交手，賽前巨人隊將投手古川侑利拉上一軍，陽岱鋼被下放二軍；陽岱鋼本季一軍總計7打數敲出1支安打，吞下2次三振，打擊率1成43。

日職二軍例行賽巨人隊今天與千葉羅德海洋隊交手，陽岱鋼比賽後半段代打上場，7局敲出二壘方向滾地球、靠著失誤上壘，巨人隊9局靠著保送上壘，陽岱鋼敲出左外野方向二壘打送回分數，再靠著中田翔安打跑回分數。

陽岱鋼今天二軍出賽，總計2打數都上壘，敲出1支安打，有1分打點、1得分，二軍打擊率2成44；巨人隊終場以9比3拿勝。

讀賣巨人 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／陽岱鋼降二軍 15天一軍之旅只獲7打席

日職／本季首先發敲首安 陽岱鋼4打數1安打

日職／陽岱鋼重返先發 相隔306天再敲安

日職／看1打席少1打席？陽岱鋼升一軍第11天終於有得打

相關新聞

日職／陽岱鋼降二軍 15天一軍之旅只獲7打席

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼8月底升上一軍後，出賽機會寥寥可數，今天確定下放二軍，這趟一軍之旅只待了15天，僅有的7打數敲...

日職／陽岱鋼下放二軍 敲長打貢獻1分打點

旅日巨人隊台灣野手陽岱鋼8月底本季首度升上一軍，昨天代打上場吞K，今天被下放二軍，本季一軍7打數僅敲1支安打；陽岱鋼今天...

日職／吳念庭替補上場靠失誤上壘 西武擊敗歐力士

旅日西武獅隊野手吳念庭今天沒有先發出賽，後半段替補上場，靠著失誤上壘，總計1打數沒有安打，西武獅隊終場以3比1擊敗歐力士...

中職／懂玩！陳冠宇公仔遭嫌像郭子乾 猿隊找本尊來比一比

樂天桃猿隊行銷懂玩，「微笑左投」陳冠宇的公仔上市時，引起球迷滿滿負評，質疑一點都不像、還以為是藝人郭子乾，球團索性直接找...

中職／5隊37人全簽了 近9年來第2度沒「空氣」

富邦悍將隊今天宣布完成全數新人簽約，至此5隊、37位上榜球員全數底定，這也是自2013年開放高中應屆畢業生投入選秀後，近...

中職／進補12名新悍將 「成德大王」王苡丞460萬簽約金加盟

富邦悍將隊今天宣布完成選秀新人簽約，本屆不具旅外資歷的首位上榜球員王苡丞，以460萬簽約金入隊，悍將隊另以自主培訓合約網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。