快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

日職／吳念庭替補上場靠失誤上壘 西武擊敗歐力士

中央社 / 台北12日電
日本職棒西武隊台將吳念庭。 報系資料照片
日本職棒西武隊台將吳念庭。 報系資料照片

旅日西武獅隊野手吳念庭今天沒有先發出賽，後半段替補上場，靠著失誤上壘，總計1打數沒有安打，西武獅隊終場以3比1擊敗歐力士隊。

日本職棒例行賽埼玉西武獅隊今天在西武巨蛋與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭沒有先發出賽，5局替補上場守一壘。

吳念庭7局打擊機會敲出一壘方向滾地球、靠著野手失誤上壘，但隊友沒能推進攻勢，沒有替球隊跑回分數；吳念庭今天總計1打數沒有安打，賽後打擊率2成56。

西武隊今天2局有攻勢，外崎修汰敲出左外野方向二壘打，山川穗高獲得觸身球保送，史班根柏格（Cory Spangenberg）敲出3分砲，幫助球隊取得領先。

歐力士隊前3局沒有得分，4局靠著杉本裕太郎陽春砲追回1分，但比賽後半段沒能再添分數，西武隊拿下勝利。

西武獅隊投手渡邊勇太朗今天總計用106球投5局，被敲3支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

吳念庭 歐力士猛牛

延伸閱讀

日職／吳念庭4支1 唯一安打助西武8局逆轉秀有功

日職／吳念庭敲雙安 連三戰安打手感回溫中

日職／栗山巧2000安 吳念庭開心鼓掌完跟進敲安

日職／接受英雄訪問 吳念庭暖心提到壽星栗山巧

相關新聞

日職／陽岱鋼降二軍 15天一軍之旅只獲7打席

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼8月底升上一軍後，出賽機會寥寥可數，今天確定下放二軍，這趟一軍之旅只待了15天，僅有的7打數敲...

日職／陽岱鋼下放二軍 敲長打貢獻1分打點

旅日巨人隊台灣野手陽岱鋼8月底本季首度升上一軍，昨天代打上場吞K，今天被下放二軍，本季一軍7打數僅敲1支安打；陽岱鋼今天...

日職／吳念庭替補上場靠失誤上壘 西武擊敗歐力士

旅日西武獅隊野手吳念庭今天沒有先發出賽，後半段替補上場，靠著失誤上壘，總計1打數沒有安打，西武獅隊終場以3比1擊敗歐力士...

中職／懂玩！陳冠宇公仔遭嫌像郭子乾 猿隊找本尊來比一比

樂天桃猿隊行銷懂玩，「微笑左投」陳冠宇的公仔上市時，引起球迷滿滿負評，質疑一點都不像、還以為是藝人郭子乾，球團索性直接找...

中職／5隊37人全簽了 近9年來第2度沒「空氣」

富邦悍將隊今天宣布完成全數新人簽約，至此5隊、37位上榜球員全數底定，這也是自2013年開放高中應屆畢業生投入選秀後，近...

中職／進補12名新悍將 「成德大王」王苡丞460萬簽約金加盟

富邦悍將隊今天宣布完成選秀新人簽約，本屆不具旅外資歷的首位上榜球員王苡丞，以460萬簽約金入隊，悍將隊另以自主培訓合約網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。