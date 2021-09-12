日職／吳念庭替補上場靠失誤上壘 西武擊敗歐力士
旅日西武獅隊野手吳念庭今天沒有先發出賽，後半段替補上場，靠著失誤上壘，總計1打數沒有安打，西武獅隊終場以3比1擊敗歐力士隊。
日本職棒例行賽埼玉西武獅隊今天在西武巨蛋與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭沒有先發出賽，5局替補上場守一壘。
吳念庭7局打擊機會敲出一壘方向滾地球、靠著野手失誤上壘，但隊友沒能推進攻勢，沒有替球隊跑回分數；吳念庭今天總計1打數沒有安打，賽後打擊率2成56。
西武隊今天2局有攻勢，外崎修汰敲出左外野方向二壘打，山川穗高獲得觸身球保送，史班根柏格（Cory Spangenberg）敲出3分砲，幫助球隊取得領先。
歐力士隊前3局沒有得分，4局靠著杉本裕太郎陽春砲追回1分，但比賽後半段沒能再添分數，西武隊拿下勝利。
西武獅隊投手渡邊勇太朗今天總計用106球投5局，被敲3支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。
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