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日職／陽岱鋼降二軍 15天一軍之旅只獲7打席

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼。報系資料照
陽岱鋼。報系資料照

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼8月底升上一軍後，出賽機會寥寥可數，今天確定下放二軍，這趟一軍之旅只待了15天，僅有的7打數敲出1安打、打擊率1成43。

陽岱鋼今年是與巨人5年合約的最後1年，開季從二軍出發，直到8月28日才被叫上一軍，前10天僅以代跑、代守上場，9月7日才等到第1個打席，本季首安是在10日先發上陣時敲出。

陽岱鋼在一軍獲得的機會少之又少，在調度上已趨近被棄用，今天降下二軍後，結束這段慘澹的一軍之旅，本季能否再等到重返一軍的機會充滿未知數，不無可能已經打完穿著巨人球衣在一軍的最後一場比賽。

2017年來到巨人後，陽岱鋼年年碰到受傷、低潮等狀況，球團也漸失耐心，他在前3季一軍出賽最少仍有87場、最多110場，去年僅剩38場，多數時間在二軍、三軍之間徘徊，今年的處境依然不樂觀。

讀賣巨人 陽岱鋼

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