中職／懂玩！陳冠宇公仔遭嫌像郭子乾 猿隊找本尊來比一比

樂天桃猿隊行銷懂玩，「微笑左投」陳冠宇的公仔上市時，引起球迷滿滿負評，質疑一點都不像、還以為是藝人郭子乾，球團索性直接找來郭子乾拿著陳冠宇公仔合照，帶動另一波話題。

陳冠宇旅日10年返台，今年季中重磅披上猿隊球衣，加盟時球隊就為他規畫首波商品，公仔一公布，球迷沒多少好話，紛紛留言「這是郭子乾吧！」「郭子乾公仔做得好像喔！」「這不會滯銷嗎？」

猿隊行銷超會玩，直接請出郭子乾拿著陳冠宇公仔合照，留言寫著：「郭子乾大丈夫啦！你先發、我OK，陳冠宇支持你。」把球迷的負面評價玩出新話題，也有球迷接梗，昨天先發6.1局失5分、挨2轟表現不佳的人難道是郭子乾。

事實上，陳冠宇看到球團為自己推出的周邊商品時，也對公仔留下深刻印象，他笑說公仔的膚色看起來比自己黑一點，還很幽默又暖心地幫球團先找好台階，「可能是先幫我預留在台灣出賽可能會曬黑的空間。」