中職／5隊37人全簽了 近9年來第2度沒「空氣」

富邦悍將隊今天宣布完成全數新人簽約，至此5隊、37位上榜球員全數底定，這也是自2013年開放高中應屆畢業生投入選秀後，近9年來第2次沒有「空氣」。

中職從2013年開放高中生選秀以來，每年最少31人上榜，全數完成簽約僅是第二次出現，前一次為2019年，味全龍隊重返中職，在選秀會上狂選28輪、32人，這屆選秀最終五隊共選63人、全數簽約，獲選與簽約人數都寫下史上之最。

2013到2018年以及2020年都有獲選卻沒能完成簽約的案例，去年兄弟以第7輪選進的投手劉嘉益，因體檢未過，球團選擇不與他簽約，是去年唯一上榜卻未簽約球員。

2018年兄弟第8輪選進吳俊杰未完成簽約，隔年在龍隊上榜，2017年統一獅隊第6輪挑選投手賴奕成，合約也未達成共識，他選擇繼續升學。2016年有兩人未完成簽約，分別是義大犀牛隊第6輪吳蔚驊、Lamig桃猿隊第4輪森榮鴻，兩人來年再戰選秀的輪次都下滑，分別在2017年兄弟第10輪、2019年龍隊第6輪（第10指名）選進。

2015年有3人未簽約，包括史上最著名的「空氣」宋家豪，雙方議約到最後一天確定破局，他隨後與日職樂天金鷲隊簽下育成合約，展開旅日生涯，目前為樂天重要牛棚大將。同一年兄弟第11輪挑選劉軒荅未簽下，3年後再次叩關選秀，竄上第3輪由獅隊帶走，最終簽約金330萬，兩人都是「空氣」翻身的案例。

2014年兩人未完成簽約，為兄弟第3輪黃玉璽和犀牛隊第7輪黃義坤，2013年史上唯一一次高中生選秀，則誕生「一指空氣」，兄弟象隊在首輪挑選李啟文，順位還優於如今是主力外野手的陳子豪，雙方價碼談不攏，李啟文選擇繼續升學，從此與中職擦身。