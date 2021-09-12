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中職／進補12名新悍將 「成德大王」王苡丞460萬簽約金加盟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
畢業於成德高中且有「成德大王」之稱的內野手王苡丞，以460萬簽約金披上富邦悍將隊球衣。圖／富邦悍將隊提供
畢業於成德高中且有「成德大王」之稱的內野手王苡丞，以460萬簽約金披上富邦悍將隊球衣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布完成選秀新人簽約，本屆不具旅外資歷的首位上榜球員王苡丞，以460萬簽約金入隊，悍將隊另以自主培訓合約網羅4名球員，今年季中一口氣補進12名新人。

悍將隊今年在季中選秀會上，共選進狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞與岳少華合計8名球員，另為提升整體戰力，邀請范姜永頡、劉俊豪、溫展樂、陳冠勳等4名球員以自主培訓加入球隊，今天宣布已與12名球員全數完成簽約。

畢業於成德高中且有「成德大王」之稱的內野手王苡丞，今年在第2輪獲悍將隊指名，球團以簽約金460萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約，與王苡丞達成加盟共識。

今年5隊都在首輪挑選不需簽約金的旅外球員，第2輪則全數挑選高中大物，至此簽約金全數放榜，依序為悍將隊王苡丞460萬、樂天猿隊邱駿威450萬、中信兄弟隊陳志杰390萬、統一獅隊張翔390萬 、味全龍隊曹祐齊400萬。

悍將隊第3指名、內野手董子恩來自平鎮高中，自少棒起陸續參加過U12、U15、U18等國際賽事，擁有豐富的國手資歷的他，獲得富邦球團提供簽約金370萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約。

外野手孔念恩畢業於高苑工商，以簽約金300萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約加盟；投手李子強的簽約金為250萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪9萬元的1.5年合約；投打二刀流的楊強森在高二開始轉練投手，除了直球之外更握有多種變化球路，在接受哥哥的建議以投手身份投入選秀後也如願獲選，富邦球團予以簽約金160萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約。

有「平鎮校草」之稱外野手張宥鈞，因同時擁有清秀外表與出色球技，在青棒時期即已受到各方高度關注，在經過U18洗禮後整體能力更加提升，以簽約金90萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約加盟悍將隊。

第8指名岳少華跟隨哥哥、弟弟的腳步加入職棒舞台，自大二開始專心練投的他表現越來越好，球團提供簽約金40萬元、40萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與其簽下1.5年合約。

悍將隊另邀請捕手范姜永頡、內野手劉俊豪、投手溫展樂與陳冠勳等4名球員以自主培訓合約加入球隊，並皆以一軍月薪7萬元的1.5年合約達成簽約共識。

悍將隊今年季中一共補進6名投手、3名內野手、2名外野手以及1名捕手，為球隊戰力注入12名新血，除了江少慶已投入一軍先發輪值，其餘球員將在近期向球隊報到並正式投入訓練。

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