中職／開轟破低潮又敲再見安 高國輝：感覺不錯

面對2：4落後，富邦悍將隊高國輝挺身而出，先在8局下開轟追到1分差，9局下更用二壘打敲回2分演出逆轉秀，幫助悍將以5：4擊敗味全龍隊，終止主場6連敗、對戰龍隊5連不勝。

總教練洪一中表示，高國輝是有力量的打者，前陣子雖然有點低潮，但球隊還是很需要他的棒子。

高國輝今天前兩打席未敲安，已連續21打數、23打席沒安打，6局下保送上壘，直到8局下的全壘打才終結低潮，高國輝說：「用全壘打突破感覺不錯，也謝謝教練團一直相信我。」

9局下高國輝再扮英雄，兩出局、一二壘有人局面，他從林逸達手中敲出中外野深遠二壘打，衝向一壘時就已伸直手臂慶賀，高國輝說：「看到越過中外野手，我知道只要長打，比賽就結束。」

回顧先前低潮，高國輝坦言：「有時候打不好會對自己生氣。」但也認為有些球打很好卻剛好被接到，「但就是告訴自己，每一天是新的開始。」

好不容易對味全龍贏球，高國輝也認為奇怪，就是很難贏，但今天這是大家一起努力的成果，「希望後面越打越順，當然希望拿下下半季冠軍。」