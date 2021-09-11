中職／「拜託讓我投完」 陳鴻文拚鬥精神讓洪總按讚

「拜託，讓我投完。」富邦悍將隊投手陳鴻文在第1局左手就被球打到、腫脹，但8局結束還想拚完投，最終投手教練喊停，他雖然沒等到球隊9局下演出逆轉，但在場邊看到悍將以5：4贏球，他比誰都嗨。

陳鴻文今天投了97球，8局投完丟掉4分，其中3分責失，局間休息只見他跟投手教練布魯斯不斷討論，最後才心不甘情不願的握手、接受退場決定，而悍將隊在9局下靠著高國輝的兩分打點再見安打，逆轉勝。

總教練洪一中透露，陳鴻文在1局接滾地球時就被打到手套，手部因此發腫，「鴻文鬥志太高了，就是有這種不服輸的個性。」

「打到左手沒差啦。」陳鴻文賽後表示，因為太想續投，還不斷跟投手教練說：「拜託，讓我投完，反正我球數不會太多。」不過布魯斯告訴他投到這裡就好，拒絕陳鴻文的哀求，陳鴻文說：「我一直不跟他握手，但差不多啦，被打安打有點多。」

陳鴻文今天被敲7支安打，主要在6局上被敲4支，單局丟掉3分，讓球隊反而以1：3落後，洪總表示：「球隊領先後，他太想要守下來，反而變得患得患失。」

陳鴻文也坦言，當下因為不想輸，沒辦法放開手腳投，又想要趕快抓到出局數，讓野手可以休息、準備打擊，「可能是好球投太多，沒有投到壞球。」被打了4分，陳鴻文認為還是要檢討自己，「太多細節沒做好，領先球數被打安打，有把握的球路結果失投。」

陳鴻文上一次先發投滿8局，已經是2014年8月16日，還效力中信兄弟的時期，今年從後援轉先發，再次投出8局好投，他說：「不會疲勞，我一直很嗨，幫大家加油。」