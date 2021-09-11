中職／詹子賢、許基宏砲轟陳冠宇 德保拉笑納第12勝

土洋左投交鋒，中信兄弟隊超強洋投德保拉技高一籌，先發7局失2分，壓倒陳冠宇的6.1局失5分，兄弟終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，陳冠宇的首敗比首勝先到手。

陳冠宇今天演出在中職的第3場先發，以104球投6.1局失5分，這是他首度投滿6局，但內容欠佳，被敲7安打，包括2局詹子賢、5局許基宏的陽春砲，還出現3次四壞、3次觸身球保送。

兄弟打線帶給陳冠宇很大麻煩，第2局丟掉2分遭到逼平後，第3局面對穀保家商同學王威晨，從2好球投到保送，許基宏的一壘打、陳子豪二壘打各帶1分打點，5局許基宏再補上陽春砲，成為陳冠宇單場丟掉的第5分，寫下最慘烈一戰。

陳冠宇投得辛苦，加上此役承受的2轟，返台3場以來共挨了5發全壘打，接受來自中職打者的震撼教育。

許基宏面對陳冠宇4打席上壘3次，包括1發全壘打、1支一壘打、1次觸身球，貢獻2分打點獲選單場MVP。

德保拉先發7局失2分，賞出8K，僅因廖健富首局的兩分砲掉分，取得第12勝追平統一獅隊布雷克，防禦率則微升為1.92，仍落於布雷克的1.77之後，129次三振則遙遙領先布雷克（109K）。

兄弟贏球後中止2連敗，以6勝6敗2和重返5成勝率，許基宏表示，「這陣子年輕選手比較多，我們比較中生代的學長，不僅是鼓勵，用實際場上的表現去帶動他們，有好的表現可以幫助球隊，也可以帶動學弟，這是最棒的。」