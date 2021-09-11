中職／高國輝開轟又敲再見安 悍將終止主場6連敗

賽前背著主場6連敗、對戰味全龍隊5連不勝的壓力，高國輝先用8局的全壘打敲破個人低潮，9局更敲出再見安打，為富邦悍將隊以5：4拿下勝利，取得下半季在新莊主場的首勝。

龍隊祭出徐若熙加伍鐸的雙先發組合，徐若熙5局失1分好投，加上龍隊6局上攻下3分、8局攻下1分，原本勝利在望，伍鐸接力中繼3局裡，雖然丟掉2分，包括8局下高國輝的陽春砲，但仍保持1分領先。

龍隊終結者田澤純一昨天投了2局，9局換林逸達上場壓陣，不過悍將隊在2局後，靠著林益全安打、高孝儀保送，進占得點圈，高國輝更用一支越過中外野手的二壘打，一棒送回兩分逆轉成功。

悍將隊先發投手陳鴻文堪稱勞苦功高，用97球投了8局失4分，雖然沒有勝投，但拯救近期疲勞的牛棚，8局投完甚至還想續投，被投手教練喊停，最後勝投落在1局無失分的曾峻岳手上。