中職／高國輝開轟又敲再見安 悍將終止主場6連敗
賽前背著主場6連敗、對戰味全龍隊5連不勝的壓力，高國輝先用8局的全壘打敲破個人低潮，9局更敲出再見安打，為富邦悍將隊以5：4拿下勝利，取得下半季在新莊主場的首勝。
龍隊祭出徐若熙加伍鐸的雙先發組合，徐若熙5局失1分好投，加上龍隊6局上攻下3分、8局攻下1分，原本勝利在望，伍鐸接力中繼3局裡，雖然丟掉2分，包括8局下高國輝的陽春砲，但仍保持1分領先。
龍隊終結者田澤純一昨天投了2局，9局換林逸達上場壓陣，不過悍將隊在2局後，靠著林益全安打、高孝儀保送，進占得點圈，高國輝更用一支越過中外野手的二壘打，一棒送回兩分逆轉成功。
悍將隊先發投手陳鴻文堪稱勞苦功高，用97球投了8局失4分，雖然沒有勝投，但拯救近期疲勞的牛棚，8局投完甚至還想續投，被投手教練喊停，最後勝投落在1局無失分的曾峻岳手上。
高國輝總計4打數2安打、3分打點，獲選單場MVP，楊瑞承3打數3安打是悍將隊打線另一亮點。
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