快訊

許藍方黯然請辭「57健康同學會」 接棒人選終於出爐

紙本發票存入APP就可丟？ 財政部：誤會可大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／超慘烈震撼教育 陳冠宇返台投3場已挨5轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇今天對上中信兄弟隊，先發6.1局失5分，詹子賢、許基宏都從他手中開砲。 報系資料照／記者葉信菉攝影
樂天桃猿隊陳冠宇今天對上中信兄弟隊，先發6.1局失5分，詹子賢、許基宏都從他手中開砲。 報系資料照／記者葉信菉攝影

樂天桃猿隊第一指名陳冠宇的招牌微笑，遭遇場場挨轟只能變成苦笑，今天對上中信兄弟隊，先發6.1局失5分，詹子賢、許基宏都從他手中開砲，陳冠宇在中職的3場登板，場場都被敲全壘打，已累積5度挨轟。

陳冠宇今天在澄清湖球場演出第3場先發，兄弟打線帶給他很大麻煩，被敲的第1支安打就是詹子賢在2局的陽春砲，陳冠宇接續被林智勝一壘打、江坤宇二壘打狙擊，單局丟掉2分。

陳冠宇在第3局面對穀保家商同學王威晨，從2好球投到保送，許基宏的一壘打、陳子豪二壘打各帶1分打點，4局再被許基宏敲出陽春砲，接著還對陳子豪投出觸身球。

陳冠宇首度投滿6局，第7局繼續站上投手丘，一出局後對陳子豪再度「砸人」後才換投，此役共用104球，被敲7安打，包括2發全壘打，還有3次四壞、3次觸身球保送，丟掉5分寫下3場以來最差成績，退場時猿隊以2：5落後，陳冠宇為敗投候選，確定無緣進帳首勝。

陳冠宇的前兩場先發，分別對上統一獅、富邦悍將隊，已經挨了3轟，分別由林安可、高國麟、林益全下重手；今天碰上兄弟，詹子賢、許基宏輪番開砲，陳冠宇的出賽3場挨了5發全壘打，中職的震撼教育超慘烈。

陳冠宇 許基宏 陳子豪

延伸閱讀

中職／連兩戰挨轟被敲12安 陳冠宇坦言要檢討失投率

中職／陽耀勳一壘手初體驗 用朱育賢手套「球來就擋」

中職／林益全200轟史上第三人 開轟後曾總還要求檢查球棒

中職／陳冠宇下一戰出爐 周末先發想在女兒睡前回到家

相關新聞

中職／高國輝開轟又敲再見安 悍將終止主場6連敗

賽前背著主場6連敗、對戰味全龍隊5連不勝的壓力，高國輝先用8局的全壘打敲破個人低潮，9局更敲出再見安打，為富邦悍將隊以5...

日職／3安、5分打點打出台語大王 「很久沒這麼爽了」

火腿隊今天以17：5打爆軟銀鷹隊，「大王」王柏融繳出本季第一次猛打賞，且只用2局就辦到，第1局就掃出兩支二壘打、灌進4分...

中職／龍隊下半季蛻變 田澤純一看好未來表現

味全龍隊下半季勝率攀上五成，排名躋身聯盟前段班，外援田澤純一觀察，球隊投手部分更動不大，但是打線隊內競爭強度變高，「很期...

中職／悍將多了長髮大鬍子球員 原來是老將林柏佑

富邦悍將隊林柏佑出現在球場，新造型差點認不出來，不僅變成一頭長髮，更留起鬍子，停賽期間除了變換造型，更藉機調整自己，復賽...

中職／詹子賢、許基宏砲轟陳冠宇 德保拉笑納第12勝

土洋左投交鋒，中信兄弟隊超強洋投德保拉技高一籌，先發7局失2分，壓倒陳冠宇的6.1局失5分，兄弟終場以5：2擊敗樂天桃猿...

中職／超慘烈震撼教育 陳冠宇返台投3場已挨5轟

樂天桃猿隊第一指名陳冠宇的招牌微笑，遭遇場場挨轟只能變成苦笑，今天對上中信兄弟隊，先發6.1局失5分，詹子賢、許基宏都從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。