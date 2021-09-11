中職／超慘烈震撼教育 陳冠宇返台投3場已挨5轟

樂天桃猿隊第一指名陳冠宇的招牌微笑，遭遇場場挨轟只能變成苦笑，今天對上中信兄弟隊，先發6.1局失5分，詹子賢、許基宏都從他手中開砲，陳冠宇在中職的3場登板，場場都被敲全壘打，已累積5度挨轟。

陳冠宇今天在澄清湖球場演出第3場先發，兄弟打線帶給他很大麻煩，被敲的第1支安打就是詹子賢在2局的陽春砲，陳冠宇接續被林智勝一壘打、江坤宇二壘打狙擊，單局丟掉2分。

陳冠宇在第3局面對穀保家商同學王威晨，從2好球投到保送，許基宏的一壘打、陳子豪二壘打各帶1分打點，4局再被許基宏敲出陽春砲，接著還對陳子豪投出觸身球。

陳冠宇首度投滿6局，第7局繼續站上投手丘，一出局後對陳子豪再度「砸人」後才換投，此役共用104球，被敲7安打，包括2發全壘打，還有3次四壞、3次觸身球保送，丟掉5分寫下3場以來最差成績，退場時猿隊以2：5落後，陳冠宇為敗投候選，確定無緣進帳首勝。

陳冠宇的前兩場先發，分別對上統一獅、富邦悍將隊，已經挨了3轟，分別由林安可、高國麟、林益全下重手；今天碰上兄弟，詹子賢、許基宏輪番開砲，陳冠宇的出賽3場挨了5發全壘打，中職的震撼教育超慘烈。