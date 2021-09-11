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中職／龍隊下半季蛻變 田澤純一看好未來表現

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
田澤純一後援2局無失分拿下勝投。 記者季相儒／攝影
田澤純一後援2局無失分拿下勝投。 記者季相儒／攝影

味全龍隊下半季勝率攀上五成，排名躋身聯盟前段班，外援田澤純一觀察，球隊投手部分更動不大，但是打線隊內競爭強度變高，「很期待未來表現」。

龍隊昨與富邦悍將隊打了11局延長賽，最終才以5：2拿下勝利，田澤純一守住最後2局無失分，也拿下中職生涯首勝，他表示，幫助球隊獲得勝利是自己的工作，但也專心在後援工作上。

這一勝得來不易，因為第10局田澤純一上場就被敲出三壘打，11局下也是開局就被敲安，但都能化險為夷，也讓他露出難得的振奮神情，田澤表示：「面對三壘有人難關，能夠守住勝利，情緒上難免比較興奮。」

味全龍隊上半季戰績墊底，但昨天拿下延長賽勝利後，下半季戰績6勝6敗，田澤純一認為，跟上半季相比，球隊有滿多的成長，特別在打線這塊變化很大，代表內部競爭激烈，對球隊是好事。

今年在疫情間打球，又經歷停賽、復賽，今年對田澤純一來說無疑是特別的球季，不過他認為，由於台灣防疫工作做得好，停賽期間的調整雖然困難，但沒有太大困擾，這段期間的經驗相當寶貴，對自己未來一定有幫助，也會好好調整，準備打到11、12月的賽季。

田澤純一 味全龍 富邦悍將

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