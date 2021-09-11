中職／富邦人壽做環保也助弱勢 吳汶芳開球：佩服球員
富邦悍將攜手富邦人壽舉行「將將好生活」主題日，今日邀請創作歌手吳汶芳擔任開球嘉賓，傳達環保理念，富邦人壽也以去年悍將隊主場得分為準，贊助303位新北在地弱勢學子助學金。
吳汶芳賽前演唱四首個人歌曲，包括著名的「孤獨的總和」，接下來才踏上場內進行開球，雖然達成目標，沒有投出挖地瓜，但準度稍微偏離本壘板，還好搭檔的捕手蕭憶銘仍在落地前接捕。
吳汶芳表示，無論演唱、開球，在球場都是第一次，滿緊張的，練習時覺得狀況不錯，原本有想說要保持動作好看，但一站上場就忘光了，好奇地反問記者：「我剛剛動作有漂亮嗎？」媒體給予正面回應，「動作一百分」。
經歷開球初體驗，吳汶芳說：「球員真的不容易，要非常專注不管外面的聲音，非常非常佩服。」至於在球場演唱的感受，雖然受到進場人數25%限制，不過熱情不打折，吳汶芳說：「互動中還是感受到球迷的熱情。」
「將將好生活」主題日以環保為主題，吳汶芳除了曾任綠色行動大使，也有經營「無垃不作」，今天戴的耳環就是從易拉罐拉環改造，她表示，希望透過重複利用，宣導大家不要浪費的觀念。
賽前除了吳汶芳開球外，富邦人壽也舉行「用愛心做朋友」公益助學金捐贈儀式，以富邦悍將隊2020年於新莊主場賽事整年總得分303分，提供303名新北弱勢學子助學金，總計捐贈218.16萬元，由經營企劃處執行副總經理陳世岳代表。
富邦人壽總經理陳俊伴表示：「富邦人壽致力保障與保健並行，認為風險管理與健康管理一樣重要，透過推動國內多元運動發展，以促進全民健康運動風氣。富邦人壽更實質支援國內優秀運動選手，連續四年獲頒教育部體育署『體育推手獎』，促動體育發展同時紮根社會，結合弱勢青少年、失智高齡關懷等議題，落實企業社會責任。」
今年富邦人壽與悍將隊的「將將好生活」主題活動，首次推出環保主題球衣，以環保科技咖啡紗製作，具有除臭、快乾等特性，兼具環保與機能，讓悍將隊球員舒爽的全力拚戰，為響應環保為愛護地球盡一份心力。
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