中職／悍將多了長髮大鬍子球員 原來是老將林柏佑

富邦悍將隊林柏佑出現在球場，新造型差點認不出來，不僅變成一頭長髮，更留起鬍子，停賽期間除了變換造型，更藉機調整自己，復賽後在二軍連6場無失分，今天獲得升上一軍的機會。

悍將隊昨天打了一場11局延長賽，牛棚消耗不小，今天將游霆威下放二軍，拉上林柏佑在中繼待命，他上一次在一軍出賽已是今年4月2日，也讓老經驗的他直呼緊張。

「超久的。」林柏佑說：「雖然人家說我經驗多，但太久沒經歷一軍強度，還是多少會興奮、緊張，也滿開心的。」

由於二軍行程早睡早起，昨天悍將一軍賽事打完，林柏佑接到電話時已入睡，笑說一度以為是鬧鐘叫自己起床，「不管一、二軍機會都很珍惜，說白了，不知道還能投多久。」

林柏佑今年一軍出賽4場共4局，丟掉3分、2分責失，防禦率4.50，不過復賽後在二軍出賽6場、5.2局，沒有失分，投出5次三振僅1次四壞。

林柏佑在停賽期間特別加強受傷過的腰部，「因疫情關係，多了點調整的空間，在能承受範圍內做最大強化，多點爆發力」。

這段時間林柏佑也看到不少年輕投手的好表現，「他們都好厲害，很有未來性，為他們開心，但也不想輸給小老弟們」。

至於為何復賽後換了新造型，林柏佑表示，因為疫情不太方便出外剪髮，就順便連鬍子一起留起來，不過老婆的評價是：「有點頹廢。」