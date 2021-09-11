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日職／3安、5分打點打出台語大王 「很久沒這麼爽了」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
截圖自影片
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火腿隊今天以17：5打爆軟銀鷹隊，「大王」王柏融繳出本季第一次猛打賞，且只用2局就辦到，第1局就掃出兩支二壘打、灌進4分打點，第2局再敲一壘打、賺1分打點，單場5分打點締造旅日生涯新高，賽後在英雄訪問再現「台語大王」，直呼：「很久沒有這麼爽了！」。

王柏融今天擔綱第5棒，6打數敲出3安打，先是一局下滿壘時，王柏融把握住建功機會，攻擊外角偏高的148公里直球，打向左外野正好在邊線內落地，這支二壘打有2分打點，幫助火腿先馳得點。

火腿的攻勢綿延不絕，打了一輪再度輪到王柏融，投手已從先發投手石川柊太換成高橋禮，這回在一、二壘有人時再度敲出二壘打，再賺進2分打點。

火腿單局打了15人次，出現6安打、4次保送、2次失誤，攻下11分為隊史第3次出現，前兩次分別是1966年8月20日的第1局、2012年8月21日的第5局。

火腿在第2局持續攻城掠地，王柏融也繼續「刷」起來，再掃單場第3支安打，打點再加1，接下來則是連兩打席面對左投被三振，包括6局滿壘時被渡邊雄大3球解決，第8局打向一壘遭到刺殺，未再追加安打。

王柏融與西川遙輝都貢獻全隊最多的5分打點，賽後皆接受英雄訪問，王柏融再次以台語受訪，他表示，「真的很久沒有這麼爽了，可以在札幌巨蛋有好表現，我真的很高興。」他也提到，很開心可以一開賽就幫球隊打分數，隊友們也一起努力，「把對方投手一直打、一直打。」

本季首度單場3安，王柏融說：「自己也是很開心，今年第一次3安打，感覺未來的比賽會越來越好。」

巨人隊以4：5輸給中日隊之戰，陽岱鋼在4局代打面對投手柳裕也，揮空吞下三振，本季在一軍累積7打數敲出1安打，打擊率1成43。

王柏融 火腿

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